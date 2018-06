La película que Mario Casas rodó en Asturias llega a Netflix

"Bajo la piel de lobo", escrita y dirigida por el cineasta noreñense Samu Fuentes y rodada en Asturias el año pasado, llega a Netflix el próximo mes de julio, el próximo día 7. El filme, protagonizado por Mario Casas, se estrenó en cines en el mes de marzo. Ahora los espectadores podrán disfrutar de esta película rodada en el occidente asturiano -en los concejos de Santa Eulalia, Villayón, Pesoz y Taramundi- desde el sofá de su casa.

"Bajo la piel de lobo", cuyo estreno mundial tuvo lugar en el pasado Festival de Cine Europeo de Sevilla, habla de una Asturias indómita y lejana, la Asturias de los bosques y la niebla, sin lazos con la civilización. En esa tierra sobrevive Martinón, en una vieja casa en una aldea abandonada cuyo instinto para la caza lo mantiene con vida. Mario Casas da vida a este lobo solitario para el que el descubrimiento del deseo carnal y la necesidad de compañía supondrán un reto más complicado que la llegada del invierno o vivir entre los aullidos de los lobos. El actor Mario Casas definía así su personaje en la película: "Martinón es un tipo que, desde que es un niño y pierde a sus padres, vive solo en el último pueblo remoto en la montaña. Es un cazador y baja todas las primaveras a vender las pieles. Samu y yo coincidíamos en que debía ser un tipo grande, que fuera un contrapunto con los dos personajes femeninos y que físicamente diera miedo y respeto, como el que puede dar un lobo".

"Es una película distinta. Tiene pocos diálogos pero eso no quiere decir que la película no cuente cosas. Nuestra apuesta es que el espectador entre en la película, que se meta en la piel de los personajes y viva la historia de una forma diferente a otras películas más evidentes en las que te van contando todo. Es una apuesta arriesgada que no haya diálogos hasta el minuto diecisiete, algo inusual hoy en día, pero era algo que requería la propia película", explicó Samu Fuentes a LA NUEVA ESPAÑA.

Además del filme rodado en Asturias, Netflix estrenará a lo largo de este mes nuevas series y películas. En el apartado cinematográfico llegarán a la plataforma películas como "El club de los buenos infieles", "El final de todo", "Píxeles" o "El aviso". En cuanto a las series, estarán disponibles a partir del mes de julio nuevas temporadas de "Orange is the new black" (temporada 6) o "El Chapo" (temporada 3).