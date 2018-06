Melania se viste de Zara

La esquiva primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se convirtió en centro de una polémica al visitar un campo de menores migrantes detenidos en Texas vestida con una chaqueta de Zara con el eslogan "De verdad que a mí no me importa. *Y a ti?". Su indumentaria no pasó desapercibida en medio de la crisis abierta por la separación de familias a su entrada en el país.

La polémica con la chaqueta obligó a su marido y presidente del país, Donald Trump, a defenderla. Y lo hizo con un ataque a los medios de comunicación a los que calificó de "embusteros".

La visita de Melania tuvo lugar en medio de una nueva crisis sobre la política migratoria de la Casa Blanca. Numerosas organizaciones pro Derechos Humanos han denunciado que los responsables de la guardia fronteriza están separando niños de padres y metiendo a los pequeños en celdas.

La visita de la primera dama se centró con un recorrido por el "New Hope Children's Shelter", un centro sin ánimo de lucro en McAllen, Texas, que alberga aproximadamente a 60 niños, en su mayoría adolescentes que han viajado desde América Central.

Melania Trump expresó su preocupación por el bienestar físico y mental de los niños y preguntó sobre sus condiciones de detención, en particular la frecuencia con la que pueden comunicarse con sus familias. En este sentido, los niños que tienen familiares verificados pueden hablar con ellos 10 minutos, dos veces a la semana.

"Todos sabemos que están aquí sin sus familias y quiero agradecerles por su arduo trabajo, su compasión y la amabilidad que les están brindando en estos tiempos difíciles", declaró la primera dama al personal.

Sin embargo, su chaqueta no pasó desapercibida. Una portavoz de Melania, Stephanie Grisham, declaró en respuesta a las críticas que el eslogan de la chaqueta carecía de relevancia alguna: "Es una chaqueta. No había un mensaje oculto. Espero que los medios de comunicación no se centren en su guardarropa"

Un par de horas después, el presidente Trump dio su versión de los hechos. Lo hizo, como ya es habitual, a través de Twitter. Allí escribió el siguiente mensaje: "Se refiere a los Medios de las Noticias Falsas. Melania ha aprendido lo deshonestos que son y, de verdad, que ya no le importa".