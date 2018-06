Michael Jackson reaparece en el álbum de Drake

Casi una década después de su muerte, Michael Jackson vuelve a aparecer en un nuevo álbum, "Scorpion", del rapero canadiense Drake. En el muy esperado quinto álbum de estudio de Drake, lanzado este viernes, la voz del rey del pop se puede oír en el coro de la canción "Don't matter to me". Drake no ofreció detalles sobre cómo fue producido este tema, aunque se sabe que Jackson tenía varios trabajos sin terminar en el momento de su muerte en 2009. El tema "Scorpion" aparece justo después de la muerte de Joe Jackson, el padre de Michael, Jermaine y Toya Jackson. Drake reveló que Michael fue siempre un ejemplo para él.