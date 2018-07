Tamara Gorro, rotunda al explicar que su hija no es adoptada

No cabe duda de que Tamara Gorro es una madraza, tanto es así que la tertuliana no duda en dar la cara siempre que se habla de sus pequeños y es que en esta ocasión una noticia en la que se anunciaba sus primeras vacaciones al lado de su pequeño Antonio la ha molestado bastante. Así lo manifestaba anoche vía Twitter cuando Tamara avisaba muy respetuosamente a la revista Corazón que la información que estaban publicando no estaba del todo contrastada. En la noticia podíamos leer que su Antonio es su primer hijo biológico y que su hija Shaila de tres años es adoptada cuando realmente fue concebida mediante un proceso de gestación subrogada.



Por esto Tamara quiso avisar a la revista de esta equivocación y dejar claro que para ella sus dos hijos son exactamente iguales y por tanto, pide que les califiquen por igual. En el tuit publicado desde su cuenta personal podemos leer: "Con todos mis respetos, corregir el artículo o la persona que lo escriba se informe un poco más. 1: NO es mi primer hijo biológico, los dos son biológicos. 2: Mi hija Shaila no es adoptada. No pasaría nada si fuera así, pero en este caso no lo es".





Con todos mis respetos, corregir el artículo o la persona que lo escriba se informe un poco más.

1: NO es mi primer hijo biológico, los dos son biológicos.

2: Mi hija Shaila no es adoptada.

No pasaría nada si fuera así, pero en este caso no lo es. https://t.co/36zfmoKD7a — Tamara Gorro (@Tamara_Gorro) 4 de julio de 2018

Los followers de Tamara la han apoyado en redes comentando que es una de las famosas más humildes gracias a este tipo de actos y valoran que la modelo no se quede callada ante este tipo de errores.