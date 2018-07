Luis Fonsi sorprende a Lara Álvarez

A la presentadora Lara Álvarez le gusta cantar en sus ratos libres. Se encontraba entonando la canción del artista Luis Fonsi cuando el cantante puertorriqueño sorprendió a la asturiana apareciendo en plena "actuación". La gijonesa no pudo negar la evidente impresión y no dudó en compartirlo con sus fans de Instagram. "No me lo creo. Me voy a sentar porque me voy a desmayar", decía la presentadora de "Supervivientes". El que también hace sus pinitos en el mundo de la música es el actor y modelo asturiano José Lamuño. Participa en el primer single de Ana Guerra, la cantante canaria que quedó quinta finalista en "OT" 2017. El tema "Ni la hora" no paso desapercibido entre los fans de los "triunfitos" y consiguió el puesto número uno en iTunes en los últimos días.