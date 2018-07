Banderas y Cruz, en la lucha de los "Emmy"

Los dragones y la fantasía épica de "Juego de tronos" regresarán a lo grande a los "Emmy" ya que, tras un año de ausencia de estos premios, la superproducción de HBO obtuvo 22 nominaciones con las que espera ampliar su récord de la serie más reconocida en la historia de estos reconocimientos. Penélope Cruz y Antonio Banderas están entre los nominados por sus interpretaciones como Donatella Versace y Pablo Picasso.

Banderas está nominado al premio al mejor actor protagonista en una miniserie o película para televisión por su papel en "Genius: Picasso". Los rivales del malagueño son Beneddict Cumberbatch ("Patrick Melrose"), Darren Cris ("American Crime Story: Versace"), Jesse Plemons ("Black Mirror"), Jeff Daniels ("The Looming Tower") y John Legend ("Jesus Christ Superstar Live in Concert").

Cruz ha conseguido su primera nominación gracias a "American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace". La actriz madrileña opta al premio a mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión. Sus rivales serán su compañera Judith Light, Adina Porter por "American Horror Story: Cult", Merritt Wever por "Godless", Letitia Wright, por "Black Museum" de "Black Mirror" y Sara Bareilles por "Jesus Christ Superstar Live In Concert".

La Academia de la Televisión anunció desde Los Ángeles los candidatos para la 70.ª edición de los "Emmy", que se celebrará el 17 de septiembre en el teatro Microsoft y en la que "Westworld" y "El cuento de la criada" figuran también como aspirantes destacadas con 21 y 20 candidaturas, respectivamente.

"Juego de tronos" competirá en el apartado de mejor serie dramática con "The Americans", "The Crown", "Stranger Things", "This is Us", "Westworld" y "El cuento de la criada", que fue la ganadora en 2017. Sin candidatos en las principales categorías de interpretación, "Juego de tronos" sí contará con Nikolaj Coster-Waldau y Peter Dinklage como nominados a mejor actor secundario en un drama y con Lena Headey como aspirante a mejor actriz de reparto.

La plataforma digital Netflix fue el otro gran nombre de las nominaciones ya que, con 112 candidaturas en total, superó a la cadena HBO, habitual dominadora del panorama televisivo estadounidense, pero que este año obtuvo 108 menciones. En cuanto a la mejor serie de comedia, después de tres años de dominio de "Veep", las aspirantes serán "Atlanta", "Barry", "black-ish", "Curb Your Enthusiasm", "GLOW", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Silicon Valley" y "Unbreakable Kimmy Schmidt".

La distopía machista de "El cuento de la criada", un fenómeno televisivo que llegó en el momento ideal con la rebelión feminista en contra del acoso en Hollywood como telón de fondo, podría ver cómo su protagonista Elisabeth Moss repite la estatuilla a mejor actriz dramática. Para ello tendrá que derrotar a Claire Foy ("The Crown"), Tatiana Maslany ("Orphan Black"); Keri Russell ("The Americans"); Evan Rachel Wood ("Westworld") y Sandra Oh ("Killing Eve"), que se convirtió en la primera actriz de origen asiático en ser nominada en esta categoría.