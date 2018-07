Joaquín Cortés: "Paula Echevarría tiene que pedir disculpas"

Joaquín Cortés y su pareja Mónica Moreno, que ya están ultimando los detalles para recibir a su esperado hijo, han estado de fiesta en un descanso de ´Bailando con las estrellas´.

El bailaor está feliz viviendo uno de sus mejores momentos personales con la llegada de un bebé a su hogar, además de los profesionales. Por eso, pese a la polémica que se desató hace unas semanas por las declaraciones de Paula Echevarría hacia la raza gitana, Joaquín no quiere que eso estropee este bonito momento, aunque nos ha confesado seguir enfadado: "Yo no tengo nada personal con ninguna persona, es simplemente con las palabras que se dicen mal dichas y lo que tiene que hacer es pedir disculpas por equivocarse".

Para Joaquín la clave está en pedir perdón, tanto si es Paula como la persona que se equivoque: "Somos humanos. Tenemos que saber reconocer cuando cometemos un error. Hay que pedir disculpas y ya está". Pese a que no tiene nada personal con la modelo, ha hecho especial hincapié en no quedarse callados cuando alguien hace algo mal: "No tengo nada en contra de nadie. Solo digo que a la persona que se equivoca o hace un comentario fuera de lugar, hay que llamarle la atención. Todo el mundo puede hacerlo mal. Incluso yo".

El jurado de ´Bailando con las estrellas ha querido mojarse sobre quién ganará el concurso y entre sus favoritos está Bustamante: "Hay gente que me ha sorprendido muchísimo como Patry y Manu, pero David está muy bien y todo el mundo piensa que va a ganar él".

La relación entre el cantante y el bailaor es muy buena y Joaquín solo tiene buenas palabras para él: "Está muy feliz, muy contento. Le gusta mucho la experiencia que está viviendo con el baile, le ha cambiado la vida. Es una experiencia nueva". Aunque no ha querido comentar la relación que viven Bustamante y Yana Oliva dentro y fuera de los platós ha asegurado que "hacen muy buena pareja de baile". Veremos quien se coronará vencedor del programa en muy poco tiempo.

Joaquín hace palabras sordas a lo que ha dicho la que fue su pareja en 2006, Marisa Jara, pues insiste en que él tiene una conciencia igualitaria: "No me he enterado pero creo que estoy en mi labor de hacer estas cosas. Defiendo la igualdad de culturas, de etnias y un mundo de todos iguales".