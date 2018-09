Víctor Manuel repite en Asturias

"Casi nada está en su sitió", el título del primer trabajo con nuevos temas del asturiano Víctor Manuel en diez años, tiene un sitio privilegiado en el Principado. La gira de presentación del nuevo álbum del cantautor mierense arranca en Avilés y hará una segunda parada en Gijón el próximo 16 de febrero, tras agotar las localidades para su cita en el teatro Valdés en una hora.

"Allá arriba al Norte, entre el monte y el mar, encontré un paraíso natural". Así dice una de las estrofas de "Allá arriba al Norte", el que promete ser el nuevo himno de Asturias de Víctor Manuel. Este viernes verá la luz el videoclip del tema, grabado íntegro en Asturias -en lugares como el Niemeyer de Avilés, Covadonga, Cudillero, la plaza de la Catedral de Oviedo o Luanco-, de este primer sencillo de "Casi nada está en su sitio", un álbum que llega como un soplo de aire fresco tras diez años en los que el artista no ha publicado nuevas composiciones.

Para saber cómo suena la nueva receta musical de Víctor Manuel en directo habrá que esperar al próximo 26 de octubre, al concierto en el teatro Palacio Valdés, en Avilés. Pero no es la única cita en el "paraíso natural" donde "comen y cantan los de este lugar como si el mundo se fuera acabar" (como dice la canción del mierense). Sus himnos sonarán en el teatro de la Laboral, en Gijón, el próximo 16 de febrero.

Las entradas para los próximos conciertos de Víctor Manuel salen a la venta este viernes, a las diez de la mañana, en la página web oficial del compositor, a través de Liberbank o físicamente en la recepción de la Laboral de Gijón, en el Centro Niemeyer de Avilés y en el centro de información turística del Principado de Oviedo. También a través del teléfono 902106601.

A Víctor Manuel le espera un final y comienzo de año ajetreados. Tras su debut en Avilés, el próximo 26 de octubre, le siguen cuatro conciertos en noviembre: el día 9 en Ávila, el 16 en Plasencia, el 17 en Badajoz y el 29 en Valencia. El día 14 de diciembre actuará en Vigo y el día 20 en Zaragoza. De cara a 2019, dará un concierto el 9 de febrero en Alcoy, el 15 en Santander y el 16 en Gijón. Ya en el mes de abril, viajará a Barcelona, para dar un recital el día 4. En mayo, Víctor Manuel ofrecerá cuatro conciertos en la Gran Vía madrileña los días 9, 10, 11 y 12.

Hace diez años, desde "No hay nada mejor que escribir una canción" (2008), que Víctor Manuel no publicaba un trabajo con canciones originales. Entre ese disco y el nuevo que ahora saca al mercado, el cantautor mierense participó en la exitosa gira "El gusto es nuestro, 20 años", con Ana Belén, Serrat y Miguel Ríos, publicó "Canciones regaladas", un disco de versiones junto a Ana Belén, un libro de memorias y el directo "50 años no es nada". Ahora se encuentra en "plena fiebre creadora", tal como confesó el propio cantante el pasado mes de abril en Avilés, en una entrevista ante el público del Palacio Valdés, dentro de la semana cultural del Conservatorio avilesino. "No sé qué aire me dio, pero ahora y siempre, lo que más feliz me hace es escribir canciones. Comencé pasadas las Navidades y fueron saliendo como cerezas enganchadas de un cesto", explicaba. En apenas dos meses, entre el 10 de enero y el 23 de marzo, compuso dieciocho canciones.

Este nuevo disco, que casi se hizo solo, lo recibe con una ilusión especial, comparable con pocas cosas en la vida. El mierense lo describe así: "Tengo una ilusión parecida a cuando vi a mis hijos dar los primeros pasos y se me iban los brazos hacia ellos para evitar que se cayesen".