El cine español triunfa en San Sebastián

Se auguraba un triunfo español en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, e I saki Lacuesta se encargó de hacer buenos los pronósticos. "Entre dos aguas", la continuación de "La leyenda del tiempo", le ha valido al cineasta su segunda Concha de Oro, máximo galardón del certamen, tras la que obtuvo en 2011 por "Los pasos dobles".

Sólo cinco directores habían logrado repetir como ganadores de la Concha de Oro: los españoles Imanol Uribe y Manuel Gutiérrez Aragón, el argentino Arturo Ripstein, el iraní Bahman Ghobadi y el norteamericano Francis Ford Coppola. Una lista de prestigio a la que ahora se une Lacuesta.

El jurado, presidido por Alexander Payne, destacó que "Entre dos aguas" es "una película que incita al espectador a experimentar de manera íntima y verosímil las vidas de sus protagonistas" y que compone un "compasivo retrato social".

Al recibir el galardón, Lacuesta invitó a subir a todo su equipo al escenario, ya que aseguró que la suya es "una película hecha en familia", y no dudó en ceder la palabra a sus protagonistas, los hermanos Israel y Francisco Gómez Romero, este último a través de mensajes de audio porque no pudo acudir a la gala por motivos laborales.

Lacuesta quiso así reconocer la labor de sus intérpretes, dos actores no profesionales que ya protagonizaron "La leyenda del tiempo" y que demostraron una entrega "portentosa y extremadamente agradecida".

El premio fue el colofón a un festival en el que convivieron el glamour de la alfombra roja y la convivencia de apuestas más comerciales con otras creativamente más arriesgadas sobre las pantallas. Ayer mismo, en la clausura, se reprodujo esta misma dinámica. El rey de la mañana fue el actor norteamericano Bradley Cooper, que acudió al festival donostiarra para presentar su primera película como director: "Ha nacido una estrella", revisión del clásico de William A. Wellman con Lady Gaga al frente del reparto. Las primeras reacciones al filme están siendo positivas, y Cooper no escatimaba ayer elogios al trabajo de su protagonista: "Todo el mundo conoce a Lady Gaga y es una de las grandes artistas de la Historia. Le hice una propuesta para que se entregara y aceptó y creo que es una actriz increíble", aseguró.

Otro astro de Hollywood concentró las miradas por la tarde: era Chris Hemsworth, que acudía al certamen para presentar su nueva película: "Malos tiempos en El Royale", dirigida por Drew Goddard. Pero para esas horas -fue la película elegida para la clausura- la gente ya estaba casi más pendiente del palmarés que del paseíllo de las estrellas.

El jurado, como suele ser habitual, repartió bastante los galardones. Lacuesta se llevó el premio gordo, pero tampoco le fue mal a Brillante Mendoza, Premio Especial del Jurado por "Alpha, The Right to Kill".

La Concha de Plata al Mejor Director recayó en el argentino Benjamín Naishtat por "Rojo", película que también le valió a Darío Grandinetti el galardón al Mejor Actor. Por su parte, la Concha de Plata a la Mejor Actriz fue para Pia Tjelta por "Blind Spot", de Tuva Novotny.