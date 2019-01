El bebé de Fran Rivera, del paritorio a las portadas

Posado exprés el de Fran Rivera y Lourdes Montes en la portada de "Hola" para presentar a su hijo recién nacido, que ha saltado del paritorio a las portadas. El pequeño no ha tenido tiempo de tomar su primer biberón y ya posa en brazos de su madre para la revista, donde ella cuenta que es "guapísimo" y por tanto "se parece a su padre". Aún no hay nombre, pero sí opciones. Nada nuevo bajo el sol: o Fran, como su papá, o Curro, un cariñoso apodo que se estila mucho por Andalucía. "Hola" opta por hacer una comparación de reinas y sus secretos de belleza. Letizia de España y Rania de Jordania aparecen junto a Máxima de Holanda. Y claro, en las fotos de cara elegidas las dos primeras no resisten la comparación en cuanto a naturalidad. Dos llamadas en portada para dos bodas: una en México a la que fue Carmen Martínez-Bordíu y la de Allen Leech, actor de "Downton Abbey".

"Rocío ha provocado un dolor muy bestia a mis hijos". Antonio David Flores arremete por enésima vez contra su exmujer, Rocío Carrasco, Rociíto, a la que ha ganado un caso en los tribunales. "Lecturas" ofrece una entrevista exclusiva. En Milán la revista pilló a Makoke y Toni Spina en una escapada romántica. Y notición: la mítica finca "Cantora", refugio de Isabel Pantoja en el campo andaluz, está a punto de entrar en subasta pública por las deudas de la cantante y su hijo Kiko. Éste se ha ido a "Gran Hermano VIP" para ganar dinero y evitar la pérdida de una posesión que tanto significa en la familia.

En "Semana" no se andan con rodeos y proclaman en su portada que la Reina Letizia "empieza el año estrenando nueva cara". Tal cual. En la foto no hay lugar a dudas. Naturalidad es de lo que presume Concha Velasco, entrevistada tras vender su casa para pagar deudas. La actriz pone buena cara al mal tiempo y celebra que ahora no debe nada y puede "dormir tranquila". De cumpleaños en familia estuvo la presentadora Ana Rosa Quintana: 63 años ha cumplido. Y al parecer Terelu Campos va a tener que pasar por tercera vez por quirófano, aseguran en la revista.

"Diez Minutos" desvela uno de los secretos mejor guardados de Kiko Hernández: su conversión de presentador a actor. La revista ofrece fotos exclusivas de su rodaje y asegura que abandona "Sálvame" para irse a actuar a República Dominicana. Ana Rosa también se cuela con su cumpleaños en la portada. Y completan el trío de temas María Lapiedra y Gustavo: se enfadaron pero ya se reconciliaron. Un beso en la calle sella su amor a prueba de cualquier rifirrafe.