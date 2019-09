Boda de Melendi: ¿qué estaba haciendo el cantante 24 horas antes del enlace que finalmente se suspendió?

En los terrenos del corazón, la boda de Melendi se convirtió ayer en el vaivén informativo del día. El cantante ovetense se pudo haber casado con la bailarina Julia Nakamatsu. O todo lo contrario. Distintos medios aseguraban por la tarde que el enlace no se había producido en la fecha, ayer, ni en el lugar, el Jaral de la Mira, en El Escorial, donde inicialmente se había anunciado. Esas mismas fuentes indicaban que la suspensión se había producido poco antes porque, en realidad, el verdadero enlace se produciría hoy. Y ni siquiera eso, pues la verdad sería que el cantante y la bailarina, que llevan cinco años juntos y ya tienen dos hijas, Lola y Abril, comparecerían ante sus invitados ya casados y lo que habría verdaderamente sería una fiesta para celebrarlo.

Ninguno de los medios especializados en romances y enlaces de famosos se ponía de acuerdo ayer por la tarde sobre las coordenadas de celebración de una boda que tiene como invitados a unos novios que pueden ensombrecer el fulgor de Melendi y Nakamatsu. Se trata de la cantante Malú, muy amiga del intérprete asturiano, y de su novio Albert Rivera, líder de Ciudadanos. Ellos son la foto que todos los paparazzi están buscando.



El cantante aseguró no estar tranquilo el día antes

El cantante ovetense, de 40 años y la bailarina argentina Julia Nakamatsu, de 28, habían anunciado que el enlace se produciría ayer en la finca de El Jaral de la Mira, en El Escorial, un lugar selecto tanto por el enclave como por la propuesta culinaria de sus dueños, los prestigiosos Mario, Diego y Rafael Sandoval, que cuelgan dos estrellas Michelin en su restaurante Coque de Madrid. Y que son hermanos del exentrenador del Sporting de Gijón José Ramón Sandoval. La elección del lugar para la boda y el posterior ágape (cóctel y menú, 180 euros) tiene una conexión asturiana: Melendi interpretó cuatro canciones en la reciente boda de Diego Sandoval en esa finca, gracias a la mediación de un amigo común ovetense.

El día anterior Melendi no dejó de trabajar. El viernes le veíamos darlo todo en el WiZink Center de Madrid durante el concierto Vive Dial 2019.

Allí, el intérprete explicó que no estaba nada tranquilo porque llevaba una semana muy ajetreada, aún así se mostraba en calma porque "la procesión va por dentro". Además, Melendi detalló que no será, para nada, un novio convencional por lo que su traje no dejará indiferente a nadie.

Y en cuanto al papel de sus cuatro hijos -el cantante tiene dos hijos mayores de anteriores relaciones- señaló que tendrán un protagonismo especial durante la boda: "Los niños tienen un papel especial. Cada uno tiene su cosa porque cada uno quiere participar. Pero bueno, no os voy a contar nada más".