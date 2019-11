Adiós a Asunción Balaguer, una dama del teatro "libre y rebelde"

Asunción Balaguer, decana de las actrices españolas, falleció ayer en Cercedilla (Madrid) a los 94 años. Viuda del actor Paco Rabal, madre del director de cine Benito Rabal y de la actriz y cantante Teresa Rabal, así como abuela del también actor Liberto Rabal, Balaguer falleció a consecuencia de un fallo multiorgánico, confirmaron fuentes familiares.

La veterana actriz, que había cumplido 94 años el 8 de noviembre, fue ingresada hace una semana después de sufrir un ictus en su domicilio de Alpedrete. Los hijos de la actriz, muy afectados por su fallecimiento, agradecían ayer las numerosas muestras de cariño recibidas tras conocerse la muerte de Balaguer, que se subió por primera vez a un escenario con 13 años, en plena Guerra Civil, y se mantuvo en activo hasta el final.

"La semana pasada se quejaba porque le habían suspendido una película. Tenía una vocación que pocas veces se ve", han resaltado los dos hermanos, que han coincidido en señalar que su madre era un "ejemplo para las nuevas generaciones". "Ha sido una mujer libre, siempre muy rebelde, que ha hecho lo que siempre ha querido. Ha vivido una vida plena. Al final se ha ido dulcemente con 94 años. Siempre ha hecho lo que ha querido", ha recordado Benito Rabal.

Durante el más de medio siglo que duró su matrimonio con el reputadísimo actor Paco Rabal, la actriz relegó en parte su faceta interpretativa, pero cuando enviudó a los 75 años retomó la vida artística con todas las consecuencias y escribió sus mejores páginas como actriz. Entre 2010 y 2013 obtuvo cuatro premios consecutivos de la Unión de Actores; en 2012, la revista "Teleprograma" distinguió toda una vida de dedicación al oficio con el "TP de Oro" y en 2013 recogería el premio "Max" a la actriz de reparto por el musical "Follies".

Cuando recibió en 2010 el premio "Actúa", por su prolongada y fructífera trayectoria, Balaguer confesaba con gracia el motivo de su salto a la interpretación: "Me aburría mi vida. No me gustaba siendo yo misma y deseaba hacer de otras personas. Este es el trabajo más hermoso, entre otras cosas porque no te aburre. Si volviera a nacer, volvería a ser actriz. Y me gustaría tener otra vida, ¿eh?".

El cuerpo de Asunción Balaguer será incinerado y sus restos se trasladarán a Águilas (Murcia), donde reposan los de su marido. Allí, el Ayuntamiento le ha organizado un homenaje el lunes, a las 19.00 horas, en el Centro Paco Rabal, que se encuentra en la plaza Asunción Balaguer.