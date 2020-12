Netflix, HBO y Amazon vuelven su mirada al mundo de los videojuegos en busca de inspiración para nuevos proyectos que, antes de ver la luz, ya cuenta con millones de seguidores como “Resident Evil”, “The Last of Us” o “Fallout”. Las plataformas de streaming, que han cogido un nuevo impulso por la pandemia, acumulan proyectos para adaptar títulos de videojuegos. “The Witcher” fue uno de los mejores estrenos de la temporada de Netflix y actualmente graba su segunda temporada. HBO dio luz verde a “The Last of Us”. Netflix anunció la adaptación de “Resident Evil”. “Fallout” se convertirá en una nueva serie de televisión de Amazon. Microsoft trabaja en una serie de “Halo” y Ubisoft tiene en proyecto “Watch Dogs”.