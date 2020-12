A sus 72 años, Carlos de Inglaterra está volcado de lleno en su pasión por la moda y la sostenibilidad, una afición que en realidad le viene de lejos. Sin embargo, en noviembre fue cuando se hizo realidad con el lanzamiento de una colección cápsula, “El moderno artesano”, diseñada por el heredero al trono británico. La nueva línea, con 18 piezas, 10 para mujer y 8 para hombre, es fruto de la alianza entre la asociación solidaria que preside el príncipe de Gales desde 1986, The Prince’s Foundation, y el portal de moda Yoox Net-A-Porter, que se unieron para vender estas prendas clásicas y lujosas que el primogénito de la reina Isabel calificó de “impresionantes”.

Menos de un mes después de este debut, Carlos amplía el catálogo con una sensacional bufanda muy de su estilo, con los famosos cuadros de Gales, unisex, en tres modelos a elegir (The Elgin, The Derwent y The Murray) y por, supuesto, de lana 100% de ovejas procedentes de granjas con sello ecológico. Las revistas de moda aseguran que es el regalo perfecto para estas Navidades, aunque los únicos peros son que se trata de una edición limitada y que su precio roza los 200 euros. El compromiso con el planeta que marca la agenda del príncipe Carlos desde sus primeros actos ha vuelto a quedar de manifiesto en esta empresa, pues en la elaboración de la bufanda ha confiado en la marca de moda sostenible Mother of Pear. Con esta prenda tan calentita se conmemora el décimo aniversario de The Campaign For Wool, una iniciativa que lanzó hace una década para apoyar a la industria de la lana.

Además de en Yooks Net-a-Porter y Mother of Pearl, la bufanda también se puede adquirir en Johnston of Elgin, firma que ha colaborado en su elaboración. Lo recaudado se destinará, además de a cubrir costes de producción, a la iniciativa Future Textiles de la fundación del príncipe y una beca en Johnstons of Elgin

Durante los últimos diez años, The Campaign For Wool y el príncipe de Gales se han esforzado en concienciar al público sobre los beneficios de la lana como fibra natural, renovable y biodegradable. La campaña destaca su efecto para proteger el planeta y la vida marina y en el proyecto están involucrados criadores de ovejas y laneros, fabricantes de textiles y de alfombras, marcas, minoristas, diseñadores de interiores y moda y artesanos de todo el mundo.

“Es importante recordar a la gente lo valiosa y sostenible que es la lana como fibra y como material natural. La lana es un producto que ni el científico más brillante podría crear en el laboratorio con la tecnología más puntera. Al invertir en la naturaleza como la verdadera economía”, subraya el príncipe en la web de The Campaign For Wool.