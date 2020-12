Ni la pandemia ha impedido que Raphael volviese por Navidad un año más al principal escenario de la capital española, y no con un perfil bajo, sino con un concierto con todo vendido al que han asistido 5.000 personas e invitados de primer nivel, como Manuel Carrasco y Pablo López. La Comunidad de Madrid ha insistido este lunes en que el concierto de Raphael que reunió este fin de semana a 5.000 personas en Wizink Center cumplió con las medidas de seguridad y ha subrayado que el evento "no generó un riesgo mayor que el que puede haber en una superficie comercial". Así lo ha señalado en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, al ser preguntado por la polémica generada por la actuación del artista en un momento en que los contagios están en alza en la región.

Hoy, el propio cantante ha roto su silencio a través de un mensaje que ha publicado en su cuenta oficial de Instagram. "Buenos días querida gente maravillosa!! Escribo estas líneas para daros las GRACIAS por el INMENSO apoyo recibido durante este fin de semana; no solo a mis conciertos, si no a la CULTURA SEGURA, en ‘jaque mate’ desde el inicio de la pandemia. La crisis sanitaria está provocando meses más que difíciles para todos, incluido el sector cultural; por ello, en la medida de lo posible, quise comprometerme para recuperar la música en directo. Hemos trabajado muy duro para ofrecer un concierto con las más estrictas medidas de seguridad, prevención y, por supuesto, cumpliendo la normativa vigente. Entre todos, hemos aportado nuestro granito de arena a la causa. Me siento muy agradecido, especialmente con vosotros, el público, y espero que nos reencontremos pronto con el mismo sentido de responsabilidad que hemos demostrado hasta la fecha. OS QUIERO", concluía el mensaje.

Su publicación se ha llenado de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y de agradecimiento por su labor.

"¡Qué bonita noche! Muchas gracias. Y que el año que viene nos volvamos a ver con todo arreglado, ¡cuídense mucho!", pidió el artista al finalizar su concierto.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, al ser preguntado por la polémica generada por la actuación del artista en un momento en que los contagios están en alza en la región ha subrayado que conciertos de este tipo se pueden permitir "siempre que se cumpla con el aforo por debajo del 30 por ciento, las personas estén sentadas con mascarillas con prohibición de comer y de beber, y con un aire reciclado de forma permanente".

"No se generó un riesgo mayor que en una superficie comercial donde las personas deambulan. En la Comunidad de Madrid tenemos muy claro que se adoptan decisiones objetivas por parte de las autoridades sanitarias que son médicos y analizan el riesgo. Insisto en que hay gente seria y responsable detrás para las que la salud pública es lo primero", ha subrayado