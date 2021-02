El presentador Jorge Javier Vázquez, estrella de Mediaset, ha aceptado participar en el programa de Cuatro 'Mujeres, hombres y viceversa'. "Lo estoy deseando", ha señalado el presentador, escritor, productor, empresario teatral y actor. Y ya ha dejado claras sus preferencias: "Para empezar los quiero jóvenes".

Durante el último 'Sálvame' de la semana, ha aclaro qué busca: "Los quiero de 25 a 45 años, pero para empezar me gustan jóvenes, es lo que hay. El morbo es lo que mantiene... es mi vida, no la de los demás. Tengo 50 años y hasta ahora he hecho lo que he podido, pero ahora quiero esto".

Jorge Javier Vázquez (Badalona, Barcelona, 1970) ha asegurado que irá al programa "totalmente entregado", aunque aún no se ha confirmado la fecha de su debut.

Momentos antes de dar a conocer su decisión, Jorge Javier Vázquez ha confesado a Jesús Vázquez que "lo ha meditado mucho" y, respecto a su prototipo ideal de pretendiente, ha afirmado que "tendría que ser como yo a los 30 años pero justamente lo contrario".

En un comunicado, la cadena pide a los interesados en convertirse en pretendientes del presentador que se apunten a partir de hoy al castin del programa, a través de la página web de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' en Cuatro.com.