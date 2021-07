Pese a que el verano está dejando mucho que desear en Asturias, hay famosos, como el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso o la actriz y modelo Blanca Romero, que apuestan por la “tierrina”. Otros, en cambio, buscan el sol y la playa, como la actriz Paula Echevarría, que está en Andalucía, y la artista Paula Prendes, que disfruta de Ibiza. Este es un recorrido rápido por sus vacaciones.

La influencer Paula Echevarría lleva una semana por el sur junto a su pareja, Miguel Torres, y sus hijos Daniela y Miguel junior, que ayer cumplió tres meses. La familia al completo se encuentra en Málaga, en concreto en Marbella, aunque también hizo una escapada a Cádiz. La actriz, no obstante, no tardará en pasear por su pueblo natal, Candás, al que acostumbra ir a principios de agosto, coincidiendo con las fiestas de San Félix. Paula Prendes también busca el calor y se encuentra en Ibiza. Mientras que la presentadora gijonesa Lara Álvarez no para de dar envidia en sus redes sociales posando en playas paradisiacas de Honduras, donde se encuentra grabando el programa televisivo “Supervivientes”.

Hay asturianos, en cambio, que se han quedado en el Principado. Entre ellos, el piloto Fernando Alonso, que se ha dejado ver por su circuito de karts en Llanera e, incluso, se ha puesto al volante de uno de sus vehículos. La actriz y modelo Blanca Romero es fiel a su Gijón y este sábado disfrutó de un día de playa con sus hijos, Lucía Rivera y el pequeño Martín. Por su parte, el cocinero mierense José Andrés está cada vez más cerca de acabar el camino de Santiago, tras hacer parada en Asturias.