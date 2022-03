Ana María Aldón pide paso. La mujer de José Ortega Cano no está dispuesta a callarse más. Así que ha tomado por asalto la portada de “Lecturas”, a la que da una entrevista en la que lo cuenta todo o casi. “Las bombas de Ana María Aldón” titulan en la revista. No exageran, pues cuenta cosas como que intentó suicidarse o que se sintió despreciada por su marido. Iñaki Urdangarín está de vuelta en el quiosco rosa. Se fue a Ginebra a ver a su todavía mujer, Cristina de Borbón, y su hija Irene. Padre e hija fueron vistos de paseo por la ciudad suiza tomándose un helado. Marta López también se cuela en portada para enseñar el piso en el que vive con su novio.

En “Hola” dan mucho protagonismo a Penélope Cruz y Javier Bardem. Ambos se fueron de los Oscar de vacío (aunque en casa ya tienen estatuilla cada uno, así que no pasa nada), aunque ya habían ganado con su nominación a la vez en los premios del cine de EE UU. La portada es para el matrimonio, muy elegante y sonriente al llegar a la ceremonia. Cómo no también se cuela la bofetada de Will Smith al presentador en plena gala (no hace falta dar más datos, pues la historia ha dado la vuelta al mundo una docena de veces), además de una foto de los premiados. Escapada romántica a Galicia la de Christian Gálvez y Patricia Pardo. “Hola” cuenta que la polémica pareja (por lo de Almudena Cid en el papel de “ex” despechada) se fue a conocer a los padres de ella.

Ocho millones de euros. Es lo que dice Carmen Borrego haber ganado y, como el que no quiere la cosa, haber gastado también. Se lo cuenta a Kiko Hernández en una entrevista en “Diez Minutos”. Además dice que su madre, María Teresa Campos, está recluida en casa y que no ve feliz a su hermana Terelu. Una foto de Will Smith en pleno sopapo a Chris Rock luce en la portada, donde dan cuenta de que Carmen Morales se ha reconciliado con su marido (hay imagen juntos) y, por tanto, nada de divorcio como se había contado semanas atrás.

En “Semana” ilustran su primera plana con la otra pareja polémica del momento, Antonio David Flores y Marta Riesco, de cañas y tapas por Madrid muy sonrientes y felices. Cuentan que María Patiño se ha ido a la playa a “meditar” su futuro, que Belén Esteban ha debutado como presentadora y hablan con la madre de Almudena Cid. La mujer está que trina con su exyerno, al que acusa de haber sido siempre un falso.