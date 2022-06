Jesús Vázquez y Eugenia Silva, presentador y modelo, han estado por Asturias. En viajes distintos, en playas diferentes, pero ambos promocionando la buena “energía” que se puede recargar en Asturias. Vázquez mostró en las redes su “tour” por el Principado, incluido un “selfi” “en Rodiles, con un Cantábrico imponente ante mí, que me regala su olor a salitre y el rugido profundo de sus olas y que me trae recuerdos de aquellos veranos de la infancia en Galicia, mi tierra...”. También se dejó fotografiar en la Universidad de Oviedo. Por su parte la modelo Eugenia Silva, asidua de la región porque aquí vive su hermana, se relaja en la playa de Vega: “Conectar conmigo misma, parar y llenarme de energía. Es lo que necesitaba y me ha regalado la vida este fin de semana”.