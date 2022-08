vuelve ha estar soltera tras su ruptura esta semana con el cómico y actor

. La pareja se ha separado tras nueve meses de relación. Van a seguir siendo amigos, aseguran, ya que el motivo de su ruptura no es ningún enfado sino la larga distancia y sus apretadas agendas, según han informado varios medios estadounidenses.

Davidson ha pasado la mayor parte del verano en Australia trabajando en la película "Wizards" con Orlando Bloom y Naomi Scott. En cuanto a la segunda de las Kardashian, ella decidió quedarse en Los Ángeles al frente de sus negocios y cuidando de sus cuatro hijos: North, Palms, Chicago y Saint. La diferencia horaria entre ambos lugares es de diecisiete horas, lo que complicaba aún más la situación. Por el momento ninguna de las partes se ha pronunciado.

La pareja se besó por primera vez en octubre en cuando Kim Kardashian presentó "Saturday Night Live", un programa en el que trabaja el actor de 28 años. Semanas después saltaron a los medios varias imágenes de ambos cogidos de la mano por California. La pareja se formalizó en Marzo y aparecieron juntos en numerosos eventos como en la Gala Met cuando ella se vistió con el famoso vestido de Marilyn Monroe que uso para cantar el famoso "Happy birthday mister President" a John F. Kennedy en 1962.

Las grandes muestras de amor no faltaron en la relación, como nuevos tatuajes que se hizo el cómico con referencias a su pareja. Uno pone "mi novia es abogada", ya que Kim Kardashian estudia derecho y otro en la clavícula con las palabras "Aladdin" y "Jasmine" en referencia a como se conocieron. Además Davidson hizo un pequeños cameo en el reality de la familia Kardashian "Keeping Up with the Kardahsian" y se espera que aparezca en la próxima temporada.