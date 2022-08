Elena Furiase dio a luz a su segunda criatura hace más de un mes. Nala se incorporó a la familia y ya son cuatro en casa: Furiase, su pareja Gonzalo Sierra, su primogénito Noah, y la pequeña recién nacida. La actriz está feliz y así lo muestra en sus redes, plagadas de fotos del verano rodeada de sus hijos y con su marido, ya que sus actividades tras el parto y con una recién nacida entre los brazos son algo más limitadas. Aun así, vive uno de sus mejores momentos y así lo anuncia en su Instagram: "Este verano no puedo decir “que guapa soy, que tipo tengo…”, mejor puedo decir que cansá estoy, y me lo como tó! y eso es signo de felicidad. Estar en nuestro paraíso con nuestras familias (casi al completo)… y l@s que van llegando es estar bendecido! Puedo pedir más? Hombre, por poder… pero poca cosa". Y es que la actriz, hija de Lolita Flores, se casó con el productor hace un año, en un encuentro que se vio retrasado de manera forzada por la pandemia y el confinamiento, con su hijo Noah como asistente al encuentro.

Nala se encuentra en periodo de lactancia y Elena Furiase ha optado por la lactancia mixta, lo que le ha generado un susto los últimos días. "Para todas las que estéis dando de mamar, por favor, no se os ocurra tomaros una onza de chocolate puro 92% justo antes de mamar". En las siguientes historias, la actriz explicaba la problemática: "No se qué efecto tiene en los bebés, que mi hija de un mes ha estado tres horas despierta. No había manera de dormirla". Furiase lanzaba esa recomendación a las madres "inexpertas", tal y como se ha definido a ella misma, ya que, a pesar de saber que la cafeína sí que podía tener este efecto, lo desconocía en el chocolate.

La historia no quedaba ahí. Después de conseguir dormirla, Nala volvía a despertar, es más: "se descojona de risa", contaba la actriz con la recién nacida en brazos. "Pues nada, vamos a pasear", seguía comentando. Finalmente, conseguía que volviera a conciliar el sueño con "la todopoderosa mama", y continuaba subiendo historias hechas por sus seguidores con una de sus caras de perplejidad de los vídeos anteriores.