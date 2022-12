La presentadora Cristina Pedroche está embarazada. La noticia ha saltado (una exclusiva de 'Lecturas') pocos días antes de que la pareja del chef Dabiz Muñoz vaya a presentar de nuevo las campanadas de Antena 3. Será la Nochevieja más especial de la pareja, que ya lleva junta ocho años y que se estrenarían como mamá y papá el próximo verano.

La noticia hace pensar la posible relación del embarazo con el vestido que utilizará Pedroche, de 34 años, en las campanadas de Antena 3, acompañada por Alberto Chicote. Como cada año, la presentadora ha ido informando en cuentagotas de su vestimenta, todo un acontecimiento mediático que contribuyó a que el año pasado la cadena de Atresmedia lograra dar el 'sorpasso' en las audiencias de Nochevieja: se convirtió en la más vista por delante de la hasta entonces imbatible TVE-1, que confió en Anne Igartiburu y Jacob Petrus (sustituto de última hora de Ana Obregón tras su positivo en coronavirus).

'Body painting'

La próxima maternidad marcará el 'look' de Pedroche, sin duda, que también podría aprovechar la retransmisión de las campanadas en la concurrida Puerta del Sol para confirmar la noticia. Según se especula, la presentadora y colaboradora de 'Zapeando' podría optar esta Nochevieja por un 'look' basado en el 'body painting', es decir, pintar su cuerpo desnudo. "Voy ha hacer algo que me llevan pidiendo desde el principio", ha adelantado. De hecho, en su última publicación de Instagram ha colgado un vídeo que podría ser una pista de lo que se vería en Fin de Año. En él se pasea desnuda (con algunas zonas pixeladas) por los pasillos y los platós de Atresmedia, mientras se va encontrando a compañeros como Roberto Brasero, Roberto Leal, Sonsoles Ónega y el propio Chicote.

"Este año es el año. Es muy fuerte. Para mí es muy fuerte porque todos los años tiene que ser fuerte, bonito pero fuerte", adelantaba Pedroche en 'El Hormiguero' en un tono que ahora se adivina casi profético. "Habrá gente que lo entienda y gente que no, pero creo que a los corazones de todos los españoles vamos a llegar”, añadía, mientras daba algunas pistas de su 'look' de Fin de Año. "Hay un concepto, y no siempre el concepto va unido a mucha tela. En los primeros años iba unido más a la moda, y en los últimos se ha ido convirtiendo más en arte. Este año es una disciplina de arte que todavía no he tocado", avanzó ante las preguntas de Pablo Motos acerca de su indumentaria para Nochevieja.

Se da la circunstancia de que no hace mucho, concretamente en marzo, la colaboradora de 'Zapeando' habló en una entrevista sobre su maternidad, y no parecía inminente: "Yo no he dicho que no quiera ser madre, sino que no entra en mis planes ahora. Si entrara, lo contaría, porque soy una persona transparente, no lo son solo mis vestidos", comentó irónica aludiendo a sus siempre tan comentados estilismos en Nochevieja.

Cómo afectará a sus carreras

Su pareja, Dabiz Muñoz, también habló en el programa de Antena 3 'Joaquín, el novato' de cómo afectaría a sus carreras la posibilidad de tener descendencia. "Tenemos claro que no por ser padres significa que ella se va a hacer cargo o va a tener que parar su carrera. Si lo hacemos es porque si ella tiene que renunciar, yo también y nos ayudamos", afirmó.