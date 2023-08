El ovetense Jaime Álvarez se alza de nuevo con el trofeo "MacCrimmon" en Lorient

Asturias se alzó ayer con uno de los trofeos más reputados del Festival Intercéltico de Lorient, el "MacCrimmon" de Gaita, que en sus 37 años de historia han ganado figuras como Xuacu Amieva, Carlos Nuñez, José Ángel Hevia, José Manuel Tejedor y Vicente Prado, entre otros muchos. En esta edición compitieron cuatro gaiteros asturianos y otros tantos gallegos, y el primer puesto fue para el ovetense Jaime Álvarez.

Poco después de saberse ganador, el gaitero ovetense, de 22 años, contaba a LA NUEVA ESPAÑA que, tras esta victoria, hay una dura preparación que "supone ensayar todos los días, sin descanso", un esfuerzo que ya le condujo al triunfo en 2017, cuando ganó el primer premio de este mismo concurso con solo 16 años. Sin embargo, el músico confesó que esta vez el triunfo fue inesperado: "Este año no me esperaba ganar: me pilló por sorpresa". "Desde la anterior victoria mi objetivo era quedarme a gusto con la actuación y conmigo mismo, pero conseguirlo otra vez me hace sentir doblemente satisfecho. Volver a ganar siempre presta", declaraba ayer, entre risas. A pesar de que la tensión "se podía cortar con un cuchillo", según contó, en Lorient siempre reina el buen ambiente.

Jaime Álvarez lleva su pasión por la gaita en la sangre. "Un tío de mi abuela fue un gaitero conocido por la zona de Cabrales, lo llamaban ‘el Ciego de Pandiellu’", recordó. Su principal referente en el mundo de los concursos de gaita es su hermano mayor, Álvaro Álvarez. "Él también ganó dos años el trofeo McCrimmon y es mi guía desde que empecé a concursar", comenta el músico ovetense, gran admirador también del gaitero gallego Carlos Núñez. Su formación musical comenzó en la Escuela "Manolo Quirós" en los bajos del Estadio Carlos Tartiere de Oviedo, para después entrar en la banda de gaitas "Xácara", dirigida por su hermano.

Hoy tendrá lugar la entrega oficial del Trofeo McCrimmon, un momento muy especial para el gaitero ovetense, para quien la gaita es un hobby que practica para "pasar el rato y, sobre todo disfrutar" y que le hace sentirse plenamente orgulloso de su tierra en el extranjero. "Tocar la gaita fuera de España hace que lleve una parte de Asturias conmigo que presta mucho mostrar", reconoce. Ayer, en la competición, Jaime Álvarez interpretó "Suite bigoudène", "Danza das cacharelas", "Muiñeira O Sono do Yacar", "Muiñeira Xainda", "Jota dos Recadadores", "Jota del Centro" y "Floreo" de Remis.

El segundo puesto del trofeo "MacCrimmon" fue para el gaitero gallego Rafael Carracedo y el tercero para otro asturiano, Diego Lobo. También participaron representando Asturias en la competición los jóvenes Nel Cortizo y Paula Gutiérrez.

La música no cesa en Lorient. La jornada de ayer comenzó con la "masterclass" de gaita del joven Daniel Meré que, junto al gallego Ismael García. Juntos repasaron las diferencias entre las gaitas de ambas regiones, acompañando sus explicaciones con melodías. El gaitero asturiano insistió, a lo largo de la charla, en reivindicar la gaita en un ámbito musical general y en los estudios superiores de música. Daniel Meré fue uno de los primeros gaiteros asturianos con esta titulación en el Principado de Asturias. La sesión de tarde del Festival arrancó con la actuación del Grupo de Baile de Fitoria en el escenario "Jean Pierre Pichard" y dentro del ciclo "Musiques et danses de pays celtes". Comenzaron su concierto con una dulce "Añada", recorrieron el folklore asturiano de oriente a occidente y acabaron en el centro, con la Jota y el Saltón, haciendo disfrutar al público con sus bailes y sobre todo con los trajes que llamaron especialmente la atención de los bretones por su variedad y su colorido.

El broche de oro a la jornada lo puso el espectáculo "Horizons Celtiques", con la Banda de Gaitas de Castrillón y el Grupo de Baile de Fitoria, un espectáculo de música y baile de más de dos horas de duración en el que participan más de 500 músicos de las naciones celtas presentes en el Festival y que llena las gradas del en el Estadio de Moustoir durante cinco noches distribuidas a lo largo de los diez días del certamen intercéltico.

Todo eso sucedía ayer, pero el Festival de Lorient dio el pistoletazo de salida el pasado viernes, día de la llegada del grueso de la delegación asturiana, con la Banda de Gaitas de Castrillón y el Grupo de Baile de Fitoria al frente.