Gloria Camila ha sido clara hablando de su infancia. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano hacía un directo a través de sus redes sociales en el que se ha mostrado más abierta que nunca hablando de su adopción y del acoso que ha sufrido a raíz de este tema.

Esto no es algo desconocido para sus seguidores; Gloria Camila lleva unos cuantos meses alejada del foco mediático y de las redes sociales a raíz de estas presiones. Tanto es así que al hablar del acoso sufrido ha terminado llorando.

La hija de Ortega Cano llegó a España en el año 1999 con tres años junto a su hermano José Fernando. Los años anteriores los pasó en un orfanato, aunque ella ha querido aclarar que no sabe cómo ocurrió: "Cuando nos adoptan somos los primeros que lo vemos como algo positivo. Estoy súper agradecida de tener la familia que tengo, para mí fue como una familia nueva, la queremos como si fuese nuestra propia familia".

Sin embargo, la polémica siempre ha rodeado a esta familia, sobre todo a raíz del documental de Rocío Carrasco, 'En el Nombre de Rocío'. En esta ocasión, Gloria Camila tampoco ha tenido pelos en la lengua para hablar de sus más allegados. La colaboradora televisiva se enteró en el colegio de que en realidad ella y su hermano eran adoptados, ya que en su casa nunca se había hablado de este tema.

Tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de hablar sobre sus polémicas declaraciones durante la entrevista junto a Bertín Osborne, en la que comentó que "en el momento en que falleció su madre no lo sufrió como tal". Gloria Camila fue clara: "El día que me lo dicen no paré de llorar, pero he intentado no tener en cuenta ese momento de dolor. Ha sido la única madre que he tenido".

Distancia con Ortega Cano

La terapia le ha ayudado a entender que toda su situación familiar le ha provocado un trauma de abandono: "A veces me siento como un cachorro abandonado recogido de la calle". Y es que Gloria Camila no es capaz de recordar muchas cosas de las que le han ocurrido, aunque "le encantaría".

Toda la situación por la que ha tenido que pasar le ha hecho plantearse incluso tomar una decisión drástica: "No habría problema si me quitase los apellidos". Este último año tampoco está siendo el más llevadero y su familia tampoco parece estar siendo muy consciente de ello.

"Mi padre no es consciente ni de la mitad de la mitad de la mitad de lo que yo he sufrido durante la vida o durante el último año y medio", confesó la también influencer. La única con la que ha podido hablar de esto es con la que considera casi como a una madre, Marina, junto a su psicóloga, a la que le cuenta todo.

Hubo un tiempo en el que la adopción pasó a segundo plano. Sin embargo, a raíz de la docuserie de su hermana terminó haciéndose el problema más grande de nuevo: "La gente aprovechó para criticarme, insultarme, machacarme, hacerme de menos, diciéndome que no era la hija real, que no merecía los apellidos".