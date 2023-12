Gloria Camila Ortega se translada al norte y cae rendida a sus encantos. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha sido tendencia estos días por sus declaraciones sobre sus intenciones de ser madre. y la joven sorprendía asegurándonque "me encantaría adoptar a algún niño y alguna niña, pero creo que al final es un proceso bastante largo y que muchas familias quieren y siguen a la espera. Es una lucha bastante, bastante dura hasta que lo consigues".

La joven confesaba que "me encantaría adoptar aparte que igual ser madre biológica también me gustaría ser, o sea, bueno, adoptar", pero todavía no cree que haya llegado el momento: "Yo cuando llegue. O sea, cuando llegue, ahí estaré, cuando me pille".

Ahora mismo a la influencer le pillaría en el norte. En Bilbao, concretamente. Ha ido a pasar unos días junto a su chico y una amiga y ha caído rendida a los encantos de la costa norte. "Me he enamorado de Bilbao, de su mar, de su gente, de la paz que tiene, la luz que desprende, de Getxo, del nuevo hotel en las Arenas, de Jaime el abuelo de mi amiga, del Museo Guggenheim, en fin, de todo me he enamorado y volveremos", comentaba en sus redes sociales. Lo cierto es que a Gloria Camila se le ve cada vez más relajada y trata de disfurtar de los suyos al máximo. De hecho, sus fans le recuerdan lo afrotunada que es ahora mismo. "Ya les puedes dar las gracias a tu ex y su pareja, si los ves, saliste de una relación tóxica a encontrar un chico que parece vale bastante", le comentan.

¿Se casa Gloria Camila?

Gloria Camila no solo ha hecho desclaraciones sobre sus intenciones de ser madre. También ha hablando de su relación sentimental. Hablaba de las posibilidades de que contraiga matrimonio con David y explicaba que eso "hay que pedirlo en el momento que te apetezca. O sea, no creo siempre que sea el chico", pero sí piensa que "al final es como más bonito, más romántico y al final seguir la línea de siempre, pero no me importaría pedirlo yo".

Eso sí, parece que por el momento no va a suceder: "Yo siempre he dicho yo soy muy clásica. A mí me encantaría casarme a lo grande, luego ser madre. O sea, a mí me encanta todo eso. O sea, obviamente, entra en mis planes, pero no es el momento".