Gloria Camila no se perdió este sábado 2 de diciembre la entrega de Premios de SICAB 2023 en Sevilla, demostrando así lo aficionada que es de los caballos y amante del deporte. No fue sola, acudió junto a su pareja, David García, uno de sus grandes apoyos en los momentos tan complicados que ha vivido en los últimos años.

Allí atendió a los micrófonos de Europa Press y la joven sorprendía asegurándonque "me encantaría adoptar a algún niño y alguna niña, pero creo que al final es un proceso bastante largo y que muchas familias quieren y siguen a la espera. Es una lucha bastante, bastante dura hasta que lo consigues".

La joven confesaba que "me encantaría adoptar aparte que igual ser madre biológica también me gustaría ser, o sea, bueno, adoptar", pero todavía no cree que haya llegado el momento: "Yo cuando llegue. O sea, cuando llegue, ahí estaré, cuando me pille".

Por otro lado, hablaba de las posibilidades de que contraiga matrimonio con David y explicaba que eso "hay que pedirlo en el momento que te apetezca. O sea, no creo siempre que sea el chico", pero sí piensa que "al final es como más bonito, más romántico y al final seguir la línea de siempre, pero no me importaría pedirlo yo".

Eso sí, parece que por el momento no va a suceder: "Yo siempre he dicho yo soy muy clásica. A mí me encantaría casarme a lo grande, luego ser madre. O sea, a mí me encanta todo eso. O sea, obviamente, entra en mis planes, pero no es el momento".

Tras hablar de su boda, le preguntaron por la de Ana María Aldón con su nueva pareja, Eladio y la joven zanjaba rotundamente el tema contestando: "Bueno, pasa palabra", demostrando así que no tiene relación con la diseñadora y que le es indiferente lo que haga en su vida.

Su hermano

Gloria también comentaba que su hermano José Fernando "ya está muy bien", pero reflexionaba que "esto es cuestión de tiempo y de paciencia, pero está muy bien". Muy unido a él, ha sido uno de sus grandes apoyos cuando peor lo pasaba y ahora disfruta de ver a su hermano feliz y recuperado.

Por último, la hija de José Ortega Cano defendía lo importante que es para ella visibilizar que ser adoptado no es motivo de crítica: "Era como algo que teníamos que ya darle un poco más de visibilidad porque lo están usando un poco como tabú, que es un tema que mucha gente no lo habla o no lo dice por 'miedo a' y lo ve algo negativo".