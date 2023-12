Un final de año cargado de experiencias para Chenoa. La artista corona 2023 con una agenda de trabajo llena de proyectos más orientados al sector de la presentación. Conductora de un podcast en Europa FM y del programa que la vio nacer como artista hace ya 22 años, Chenoa sube cada noche de gala a los escenarios de Operación Triunfo para disfrutar de la otra cara de la moneda del concurso.

Lo hace a pesar de que en lo personal no esté pasando por su mejor momento. Los rumores de ruptura a su al rededor cesaron con su confirmación, a modo satírico, durante el programa de radio que presenta, 'Tómatelo menos en serio', en Europa FM. Claudia Traisac, la invitada esta ocasión, preguntaba tras un momento de confusión entre tanta carcajada a la influencer si seguía casada, a lo que respondió sin tapujos: "No, me ha salido fatal".

Un año y medio le ha durado el matrimonio con Miguel Sánchez Encinas a la cantante que, sin embargo, no pone freno en su agenda profesional y se muestra tan sonriente como siempre. Mientras tanto, sigue con el lanzamiento de nueva música. Sú ultima canción ha visto la luz este mes y lleva por nombre Baila Conmigo.

En Operación Triunfo parece estar disfrutando como cuando pasó por la Academia, aunque no es la única que está pasando por una experiencia increíble. Masi, su compañera presentadora, asegura estar "viviendo un sueño" con esta nueva aventura.

Estoy viviendo un sueño con este programa. Enamoraíta perdía de mis concursantes, de mi Chenoa, de todo el equipo humano que hay detrás y de este público que me pone siempre el corazón blandito. Gracias de verdad por el cariño que recibo tanto en plató como en forma de mensajes. No acabo de asumir que estoy viviendo esto", escribía la joven actriz y presentadora.

¿Quién es Masi?

Masi está viviendo esta aventura con gran ilusión. Después de su paso por los platós recreados en la plataforma de contenido en diecto Twitch, ha dado el salto a la cadena pública por todo lo alto. Y es que Masi, además de dedicarse al mundo del doblaje, tiene una gran pasión por el canto. Tanto es así que de vez en cuando sorprende a su comunidad con alguna cover o canción original.

Y es que antes de tener una agenda tan apretada como la que tiene ahora, Masi se dedicaba los veranos a girar con una orquesta en la que hacía de vocalista.

Chenoa, en plena desconexión

Por su parte, su compañera Chenoa aprovecha los parones de programa para desconectar. Esta semana los concursantes saldrán de la casa para disfrutar de unos días libres en los que desconectar, aunque ya lo hizo hace poco.

"¿En estos días os habéis ido de puente? ¡Contadme vuestros planes! Yo disfrutando y desconectando en estos días de otoño. Os dejo besitos llenos de cariño amores míos".