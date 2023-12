Los Javis se han convertido en el exitazo del momento a nivel audiovisual. Los directores de cine venían causando cierto furor desde su salto al cine con su obra teatral 'La Llamada'. A este cómico musical le siguió un drama que fascinó a la crítica, La Veneno, y una serie de televisión que ha pasado a formar parte de la cultura popular de España.

Para el regreso de Paquita Salas, sin embargo, aún queda bastante tiempo. Han sido los mismos Javier Calvo y Javier Ambrossi los que así lo han confirmado, explicando que en su lista de proyectos hay un par de ideas por delante.

Los directores del momento no se pierden ni una fiesta del cine y los Premios Forqué no iban a ser la excepción. Allí consagraron La Mesias con el premio a mejor serie de televisión y dejaron momentos cómico tanto con la prensa como sobre el escenario.

No evitaron los directores dar su opinión sobre la nueva edición de Operación Triunfo y hablar de sus favoritos. Recordemos que ambos fueron profesores de interpretación en la Academia durante las pasadas ediciones y coincidieron con algunas de las estrellas musicales del momento. Su respuesta, sin embargo, dejó alguna duda con respecto a la salida de Los Javis del formato que esta última temporada ha vuelto a la vida tras el fichaje de Prime Video.

¿Tenéis un favorito de Operación Triunfo? Lanzaban desde la alfombra roja. La respuesta de ambos fue que sin duda alguna era Martín, aunque la cosa no quedaba ahí. "Yo que sé, yo no formo parte ya. Eso lo tiene que elegir la gente y que elijan su favorito", aclaraba Ambrossi. No obstante, Calvo mantuvo su respuesta: "A mí Martín".

En este momento previo a la gala se reencontraron con la cantante Ana Guerra, con la que pasaron a ser entrevistadores. "Yo tengo una pregunta para ti", lanzaba Javier Calvo: "¿Por qué últimamente estás en todos lados?". Guerra, por su parte, le devolvía la pregunta: "¿Ytú?".

Javier Calvo le contestaba que "estaba de promoción de una serie", pero su compañera no se quedaba atrás: "Y yo de promoción de una serie". El director de cine explicaba a qué había venido esa pregunta: "He visto que no te enterabas de nada". Ella, sin embargo, no lo negaba: "Pero vosotros me conocéis, sabéis que es verdad".

El reencuentro de los Javis con Ana Guerra en los #PremiosForqué



Y por supuesto que le preguntan por su vídeo viral en el que no se había enterado de nada pic.twitter.com/IH6gAzNHAT — El cine en la SER (@ElCineEnLaSER) 17 de diciembre de 2023

Ambrossi echaba cuentas de las polémicas por las que había sido preguntada: "Le preguntaban por todo, por la ruptura de Aitana, no sé, ¿por qué más te preguntaban?". Guerra se extendía: "No sé, por algo de un torero. Si es que no me entero de nada". Antes de despedirse entre "te quieros" Calvo volvía a los periodistas para compartir una confidencia con la entrevistadora: "Huele igual que en la Academia".

Aunque se tratara de un comentario en total confianza entre amigos que derrochan complicidad, un sector de las redes sociales no se han tomado tan bien la pregunta sin maldad de Calvo a su compañera y amiga.