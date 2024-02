Sofía Suescun acaba de pasar por un proceso muy delicado por el que ahora necesita cuidarse y guardar reposo para recuperarse lo antes posible. La influencer, recién salida del quirófano, muestra a sus seguidores cómo está siendo su proceso desde el primer día e incluso cómo está cuidando su cuerpo.

"Hoy digo adiós a esta nariz que me ha acompañado durante 27 años", anunciaba la influencer en su vídeo resumen de la cirujía. Suescun se mostraba en todas sus fases y con las lágrimas corriendo por su rostro antes y después de la cirugía. Ha pasado casi una semana de la operación y poco a poco se va recuperando. De momento, no ha podido ver el tan ansiado resultado.

Mientras tanto, Suescun se sigue cuidando y muestra alguno de sus trucos para estar en forma, como es este batido cargado de ingredientes inflamatorios y antioxidantes. Tal y como ella informa, "para los valientes en formato vaso o sino pruébalo en shots y así te los divides durante el día".

¿Qué lleva el famoso batido de la influencer? Pues toma nota y apunta los ingredientes: limón, remolacha, jengibre y cúrcuma. Pela todos los ingredientes y utiliza tu batidora o preparador de alimentos para mezclarlo y trocearlo todo bien. Es importante que añadas medio litro de agua para crear una bebida suficiente para varios días -y que no sea demasiado fuerte- y que lo tritures todo bien durante un minuto. Después, tan solo tendrás que colarlo para no dejar ni uno solo grumo.

Sin embargo, una compañera de profesión ha querido lanzarle una advertencia. La influencer Paula Gonu había probado una receta similar, pero no le sentó tan bien como esperaba: "Cuidado con abusar del jengibre que yo no paraba de hacerme infusiones y empecé a dormir mal y es porque eso me activaba a tope. ¡Aviso! Estabas y estarás guapísima".

¿Por qué en Tenerife?

Para los seguidores de Sofía Suescun, sabrán que su residencia habitual está en Madrid, y quizás les haya sorprendido por esta misma razón que se haya desplazado hasta Tenerife para llevar a cabo esta operación que ha estado aplazando por miedo durante tantos años.

Y es que, a pesar de la inmensa cantidad de buenos profesionales que hay en la capital, en las islas Canarias hay un profesional de gran prestigio: el doctor Blas García. A pesar de que en un principio solo fueran rumores, finalmente fue él quien llevó a cabo su rinoplastia. En su perfil de Instagram presume de ser el mejor cirujano en rinoplastia tanto en España como en Europa desde 2020.

Por cierto, quien también pasó por manos del doctor es Paula Gonu, la encargada de dejarle el cariñoso mensaje a Sofía Suescun.