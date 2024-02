Aunque parezca imposible, el enfrentamiento mediático entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén escala a un ritmo vertiginoso. Los presuntos papás -a la espera de que una prueba de paternidad esclarece si el bebé es de Bertín o no- se encuentran enfrentados desde que la fisioterapeuta le dio la noticia de que estaba embarazada, lo que provocó la ruptura de la pareja.

Tras un complicado parto y su posterior recuperación, Gabriela Guillén ha decidido romper su silencio sin micrófonos o explicaciones de terceros de por medio. La recientemente mamá ha pisado por segunda vez el plató de '¡De viernes!' para sacar a la luz aún más informaciones en las que deja en evidencia la imagen del cantante.

Uno de los datos más reveladores de su última aparición pública es que existe una demanda de paternidad interpuesta contra Bertín Osborne. La negativa del artista a ser el verdadero padre de la criatura ha abierto aún más una brecha que parece incurable: ‘’De esto se están encargando mis abogados, no puedo dar más datos. Ya se ha iniciado’’.

Pese a la negativa inicial de Guillén de realizarle una prueba de paternidad a su bebé, parece que al final sí lo hará y que se imagina que "las personas que estén en su entorno o en el mío se encargarán de hacerlo público’’.

Su privacidad, pública

Sin embargo, una de las partes que más ha podido sorprender a la audiencia es la revelación de varias instantáneas que los dos juntos se tomaron a lo lago de su relación. De esta manera, Guillén trató de demostrar que fueron pareja durante mucho más tiempo del que defiende Bertín y para demostrarlo ha sacado unas fotos de la Feria de Sevilla: ‘’Estábamos muy bien en la Feria de Sevilla, de hecho, él lo que me decía era que él no asistía a ese tipo de eventos y que lo hacia por mí porque me hacia mucha ilusión". Recordemos que, además, con motivo de dicho evento, Bertín le regaló un vestido de flamenca.

De hecho, ha defendido que su relación fue más allá de la famosa fiesta de 'El Turronero': "Estábamos juntos, muchas personas nos vieron juntos. Yo te puedo enseñar las fotos que nos hemos hecho’’. Gabriela Guillén no abandonó el plató sin lanzar un aviso: aún guarda todos los mensajes y fotografías de cuando estaban juntos: "En su momento saldrá todo si es necesario’’.

A estos dos se les rompió el amor, pero tuvieron un flechazo directo con las portadas de la prensa del corazón, los platós de televisión y el revuelo mediático. Todo esto, claro está, a disgusto de Bertín, que no se ha prestado a ninguna entrevista y en la mayoría de ocasiones tan solo se pronuncia para negar algunas de las acusaciones vertidas hacia él.