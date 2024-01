Gabriela Guillén está en el punto de mira después de que en la madrugada del pasado jueves unos amigos de lo ajeno rompiesen el cristal de su coche -aparcado en una calle cercana a su domicilio en el centro de la capital- y le robasen la sillita de su hijo.

Algo que entra dentro de lo normal, ya que los robos estarían a la orden del día en su barrio y este tipo de sillas para transportar a los bebés estarían muy cotizadas porque son carísimas; pero que Raquel Arias -muy amiga de la paraguaya- ve extraño. De ahí que no dudase en expresar en 'Así es la vida' sus sospechas acerca de que el robo podría estar relacionado con la paternidad del pequeño.

Una teoría rocambolesca que no tiene ni pies ni cabeza, ya que en el caso de ser así las muestras de ADN obtenidas de forma ilegal y sin respetar la cadena de custodia no tendrían ningún tipo de validez. Y además Gabriela ya ha anunciado que sus abogados han iniciado los trámites de las pruebas de paternidad para demostrar que el niño es hijo de Bertín Osborne como lleva manteniendo desde que salió a la luz su embarazo.

Mientras tanto, el artista continúa en un discreto segundo plano mediático y no se ha pronunciado públicamente sobre este asunto, aunque como han contado en 'TardeAR' su reacción ha sido asegurar que le parece "surrealista" que se diga que se haya robado la sillita para obtener el ADN del bebé.

En cuanto a la prueba de paternidad, Bertín estaría esperando a que sea Gabriela quien ponga la demanda de filiación que ha anunciado y habría dejado claro que en el momento en el que se le pida, él se someterá a las pruebas.

Ajeno tanto a este tema como al robo de la sillita del niño, el presentador ha reaparecido en Madrid junto a José Luis López 'El Turronero'. Tras su viaje exprés a la capital la semana pasada para conocer a su nieta Violeta -segunda hija de Claudia Osborne- que nació el pasado 22 de enero, Bertín ha vuelto para reencontrarse con amigos, y casualmente ha comido en un restaurante que se encuentra a pocos kilómetros de la casa de Gabriela.

Sorprendido al ver a las cámaras, el cantante ha dejado en el aire si ha recibido alguna notificación de los abogados de la modelo para someterse a las pruebas de ADN, y también ha guardado silencio cuando le hemos preguntado si tiene pensado conocer en algún momento al bebé.

Sin embargo, le hemos visto mucho más relajado que en sus últimas apariciones -una actitud que deja entrever que no está preocupado en absoluto- y tanto es así que no ha podido evitar reírse antes de abandonar el lugar acompañado de su chófer sin revelar si se ha puesto en contacto con Gabriela.

Bertín Osborne se sincera en redes

Lejos de todo este drama mediático, el cantante sigue adelante con su vida haciendo oídos sordos a todo el ruido que se genera a su alrededor. Además, el también presentador acaba de confirmar que ha superado un covid, "el segundo" que le ha golpeado muy fuerte. Eso sí, fiel a sus seguidores y profesional siempre, Bertín Osborne ha confirmado que estará "sí o sí" con sus seguidores en Alicante en el concierto del próximo domingo. Eso sí, matiza que "no estoy al 100%", pero estará.

La declaración más sorprendente

Los apoyos y las críticas a Bertín Osborne tras su negación a ejercer de padre presente con el hijo de Gabriella Guillén no dejan de sucederse. En esta ocasión ha sido su íntima amiga, Norma Duval, la que se ha pronunciado al respecto. "Eso es una cosa muy personal, yo a Bertín le quiero mucho, he estado con él hace poco, yo a Bertín le adoro. Ya se verá en el futuro lo que tenga que pasar" comentaba cuando el equipo de Europa Press le preguntaba por él.

Norma comentaba que se conocen desde "hace más de 40 años que somos amigos, que no nos vemos todos los días pero nos tenemos cariño de siempre" y defendía que "en su momento ya hizo unas declaraciones que me gustaron mucho no sé porqué le tiene que criticar cuando él dijo me voy hacer cargo si el niño es mío, pues más correcto no se puede ser." Además, la Socialité aseguraba que "respeto a las mujeres, soy mujer por lo cual no tengo nada que decir sobre esta persona" refiriéndose a Gabriela "a la que no tengo el gusto de conocer, pero yo como amiga de Bertín creo que él lo que ha dicho me ha gustado y por supuesto le defiendo, claro que sí".

"Bertín es una bellísima persona, estoy segura de que se va comportar como un caballero, no tengo la menor duda y le quiero muchísimo" terminaba diciendo, defendiendo a su amigo de todas las especulaciones que ha habido estos años sobre él y su comportamiento con las mujeres.