David Bustamante ni aguanta una pregunta más sobre la vida privada de Paula Echevarría. Después de un año alejado de la vida pública y centrado en su carrera profesional, que va viento en popa, el artista ha vuelto a dejarse ver y dio la oportunidad al programa de Telecinco 'Socialité' de que le hiciesen algunas preguntas.

A pesar de que todo pareciera ir bien, la cosa comenzó a complicarse cuando salió el tema de 'Bailando con las Estrellas', el programa en el que conoció a su actual pareja: "La persona que amo, que tengo en casa y que fue una experiencia increíble. Tuve la suerte de participar, ganar y llevarme a la bailarina". Recordemos que en esa misma edición también participó Miguel Torres, actual pareja de Paula Echevarría, algo sobre lo que quiso preguntar el presentador de una forma poco acertada. Bustamante fue contudente: "Es ridículo que me preguntes por el padre del hermano de mi hija, lo estropeáis todo, me vais a joder todo... ¿Por qué me preguntas sobre Miguel? Somos buenos amigos, es la pareja de mi ex, es ridículo".

Un contundente enfado

Tal fue su enfado que tuvo que tomar distancia con el entrevistador e incluso llegó a golpear levemente al presentador. Después, dirigiéndose al equipo de trabajo, recriminó la pregunta que acababa de hacer su compañero: "No me lo merezco, chicos. Jugáis sucio tío, es ridículo. Me acabáis de estropear todo lo bonito que llevamos hablando y mira, me lo van a sacar. Sois maleducados, tío. Iba todo de lujo, sigues, sigues, sigues... Esto es lo que queríais sacar. Qué pena tío, de verdad. Vengo de buen rollo después de tres años sin posar aquí tío".

Bustamante ha estado durante más de dos años girando por España con el musical de 'Ghost': "Llegué para probar tres meses y he estado dos años y medio con los teatros llenos". No obstante, es hora de hacer una parada en su carrera actoral y centrarse en su proyecto vital: la música. Bustamante tiene entre manos un disco que no tardará en ver la luz y que le llevará de conciertos por toda España: "Son todo canciones escritas por mí y tengo muchas ganas de volver a mirar el público a los ojos. Llevo más de dos años, tenía muchas canciones y me he quedado con las mejores".