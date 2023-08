Bustamante llega hasta el más allá en el Jovellanos

Del más allá. El teatro Jovellanos abrió ayer sus puertas para dar comienzo al musical "Ghost", que estará ante el público hasta su última función el 13 de agosto. Uno de los mayores atractivos de la producción es la participación estelar de David Bustamante, que interpreta el papel de Sam. Las butacas del odeón gijonés se llenaron para disfrutar de la primera función del musical, un relato de amor que rinde tributo a la película homónima de la década de los noventa. Un asesinato a traición trunca la felicidad de Molly y Sam, cuyo espíritu se niega a abandonar a su amada. Una vidente se convierte en su único medio de contacto.

Bustamante se mostraba entusiasmado con participar en un musical en el tiene una gran conexión con su personaje. El artista vaticina que no será la ultima vez que se le verá en los escenarios en un proyecto de este tipo. "Esto me llena, pero ahora mismo quiero volcarme en mi música. Pongo el broche de oro en Asturias, una tierra que significa mucho para mí", admitía. Ana Dachs, quien da vida a Molly, destacaba ayer la complejidad del personaje y cómo ha sabido encontrar su propia interpretación. "Para mí es todo un reto, Molly es un personaje muy difícil, está en el imaginario colectivo con esa imagen de Demie Moor que todos recuerdan y para mí es un reto increíble, pero me lo paso muy bien". Dachs también reflejaba su emoción por ofrecer a los espectadores todo lo ensayado. "Quiero pensar que tengo cosas en común con Molly porque todos los actores regalamos un poquito de nosotros a los personajes. Nunca he copiado a Demie Moor, me he ceñido a las directrices que me han dado desde dirección artística". Otra actriz destacada es Patricia Serradell, quien antes interpretaba a la Señora Santiago. Desde hace tres semanas, a Oda Mae, tiempo suficiente para disfrutar del papel. Eso sí, tiene sus trabas. "Es mucho más difícil, tiene mucha más presencia en el show, más números musicales, pero con la Señora Santiago me lo pasaba divinamente también", subrayó. "Se ha anunciado que volvemos en enero, en Canarias y es raro porque parece que se termina, pero no. No puedo despedirlo como se merece", apuntó Christian Sánchez, que interpreta a Carl, mejor amigo de la pareja de enamorados... y a Sam. "Lo bueno y malo es que hay muchas expectativas con el musical, pero las mantenemos. El público siempre se sorprende y no se espera lo que van a ver, como con los efectos especiales. Es la magia del teatro", reseñaba.

El musical "Ghost" ha enfrentado inconvenientes como la pandemia, manteniéndose en el escenario durante varias temporadas de éxito, con funciones por España. Algunos de sus actores se despiden de sus roles con sentimientos encontrados, como Ana Dachs. "Da pena despedirse de Molly, empiezo a estar en ese momento vulnerable de cierre de etapa", aseveró la madrileña. Todos coinciden en lo inolvidable y enriquecedora que ha sido la experiencia.

La llegada de "Ghost" al teatro Jovellanos no solo ofrece una turbulenta historia de amor y misterio, sino también un despliegue de talento en el escenario. Las actuaciones de David Bustamante, Patricia Serradell, Ana Dachs y Christian Sánchez prometen deleitar al público asturiano durante su estancia en la ciudad. Como el mismo Christian Sánchez expresó, "no es un adiós, sino un hasta luego", sobre un musical que echa la vista atrás para rememorar una de las cintas más icónicas de finales del siglo XX.