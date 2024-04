Kiko Rivera firma la paz con Isa Pantoja: "Cada uno es como es"

¿Cómo está la cosa entre Kiko Rivera e Isa Pantoja? Es un hecho inmensamente público que la relación entre los hermanos siempre ha sido algo cambiante, pero ahora parece que están más distanciados que nunca. Sin embargo, Kiko Rivera le ha quitado hierro al asunto estas últimas horas después de ser preguntado por qué opinaba de su hermana.

"Mi hermana es una persona desde siempre muy lista, una persona que los estudios siempre le han ido muy bien y yo he sentido mucho orgullo por ella porque es una excelente estudiante y eso me llenaba de orgullo porque yo soy todo lo contrario", relataba el hijo de Isabel Pantoja. No obstante, no obviaba el hecho de que "ahora estemos un poco...".

Ojo, porque Kiko tampoco le quita mérito a lo suyo: "Cada uno es como es, a mí no me ha ido para nada mal. Tengo un trabajo que me hace muy feliz, que hace feliz a mucha gente, que a mis hijos no les falta nada. Si quiero darme un caprichito me lo puedo dar, tengo una casa estupenda, un coche estupendo, tengo salud, la verdad es que no me puedo quejar".

Algo entre manos

Kiko Rivera volvió a avisar de que llegaba preparado para el verano. El dj ha vuelto a sacar una nueva canción 'Malibú', con la que intentará perpetuar su buena racha tras viralizarse en TikTok con 'El Mambo'. Por el momento, ha querido agradecerle a sus seguidores todo el apoyo que le dan: "espués de tantos años que sigáis dándome el cariño que me dais es algo maravilloso. Agradecido por todo vuestro cariño Hemos conseguido un número 1 sin ningún tipo de colaboración y eso es algo que muy pocos consiguen. Full support al Mambo y a Malibú y os prometo que lo próximo hago que os estalle la puta cabeza".

Y es que con la llegada del verano Kiko se lanza a las salas y a las verbenas para ponerle tiempo al buen ritmo y el dj no ha perdido la oportunidad de volver a hacer lo que ya consiguió en otras ocasiones.