Bruno Vila se sincera sobre su paso por 'Bailando con las Estrellas': "Qué malos recuerdos"

Bruno Vila no guarda tan buen recuerdo de su paso por 'Bailando con las Estrellas' como muchos podrían pensar. El concursante de los Mozos de Arousa superó todas las expectativas tras fichar por el concurso de baile de Telecinco. Allí se midió con toda clase de celebridades y a casi todas consiguió vencer, ya Vila se convirtió en el favorito de la audiencia y logró el pase a la final.

A pesar de convertirse en uno de los concursantes más queridos, se convirtió en el más criticado por el jurado. Bruno Vila comenzó a afrontar los problemas con confianza, pero no obvió los comentarios negativos que recibió de cara a la final del concurso.

A pesar de haberse llevado con él el cariño de la audiencia y haber entablado una relación de amistad más allá de plató con su compañera de baile, Bruno no olvida la crudeza y el esfuerzo de aprender una disciplina como una danza desde cero, y más con la presión de la competición constante. Los recuerdos le vinieron a Bruno a la cabeza después de que un enunciado le pareciera muy similar en Reacción en Cadena: "Me he llevado un susto porque por un momento he leído 'chachachá' y digo: uf, qué malos recuerdos".

Ion Aramendi pidió amenizar el momento con "música de trauma" y comenzó la parodia: "Por favor, más chachachá no, suplicó el concursante de los Mozos de Arousa.

Ojo, porque aún así Vila no ha renunciado al baile. El mismo programa, Bruno demostró sus dotes y todo lo que había aprendido junto a Ion Aramendi al son de 'Garlochí', algo que no dejó impasible al presentador del programa.