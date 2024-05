"Algún día vendrá alguien y les levantará": Jorge Javier Vázquez adelanta el final de los Mozos de Arousa en Reacción en Cadena

Jorge Javier Vázquez no fue menos y aprovechó el Día de la Madre para pasarlo con la suya. El icónico presentador de Telecinco disfrutó de un buen momento junto a su madre y así se lo mostró a sus seguidores.

"Hola María, ¿qué estás viendo?" le lanzaba el presentador a su madre, la que le contestaba brevemente y sin despegar la vista del televisor "los niños". Cuando María djo "los niños" se estaba refiriendo más concretamente a sus "Mozos de Arousa", puesto que parece ser tan fan de Reacción en Cadena que incluso duda de a quién quiere más.

"¿A quién quieres más, a los Mozos de Arousa o a mí?" pregunta Jorge Javier, que no tardó en recibir una respuesta dudosa: "Hombre Jorge, son cariños distintos. A ti por supuesto, pero a ellos también les quiero". A Jorge Javier no le bastó con esto: "¿Te imaginas una vida sin mí?". "Ay, Jorge, no me digas eso", contestó su madre. Sin embargo, la cosa no quedó ahí.

El presentador de Telecinco quiso saber también si su madre podría vivir sin los Mozos, pero María fue clara con su respuesta y vaticinó una dolorosa derrota del trío gallego: "Algún día vendrá alguien y les levantará". Ojo, porque ella no quiere que este momento llegue y se niega en redondo.

La cosa no quedó ahí. María demostró ser una gran admiradora de uno de los Mozos en Particular, "Bruno, que es muy buen bailarín". Sorprendido con su respuesta y sin poder contener la risa, Jorge Javier reaccionó con una carcajada.

Un cariño especial

Jorge Javier ha compartido este vídeo en sus redes sociales con el mensaje de "ojalá siempre así", con respuesta de Ion Aramendi incluida: "Jajajajajajaja, ¡qué grande la Mari! Un besazo enorme a los dos, querido". Y es que, como bien ha declarado, "madre no hay más que una".

El día de la madre no quedó ahí para María. Los Mozos de Arousa decidieron hacerle una dedicatoria especial a 'Mari' tras ver el vídeo compartido por Jorge Javier para agradecerle ser un público tan fiel y "valorar los avances de Bruno en el baile".