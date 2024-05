Paran Reacción en Cadena en directo para anunciar cambios inminentes en el nombre: las modificaciones anunciadas por Ion Aramendi

Parecía que programas como Reaccion en Cadena nunca nos podrían sorpender. Sin embargo, Ion Aramendi se ha sacado un nuevo truco de la manga para sorprender a la audiencia con un cambio inesperado en mitad del programa.

Con los Mozos de Arousa presentes, como viene siendo habitual desde hace ya un año, el presentador del programa ha parado el concurso para dirigirse directamente a los concursantes que se enfrentaban hoy a los imbatibles Borjamina, Bruno y Raúl. ¿Qué es lo que ha ocurrido en plató para que Aramendi les preste especial atención? Nada más y nada menos que el nombre de su equipo.

Parece que los 'Fertilizadores Fantásticos' no habían quedado contentos con su apodo y dispusieron de un privilegio nunca antes visto en el programa: el cambio. "No sé, esto no ha pasado nunca en Reacción en Cadena. ¿Os apetecería cambiaros el nombre?" lanzaba Ion Aramendi, a lo que los concursantes respondieron sin ningún tipo de duda que sí.

Dicho y hecho. El nuevo nombre elegido por los concursantes era 'Cigüeñas del Siglo XXI' y así lo reflejó inmediatamente el panel del equipo.

Sin embargo, el nuevo apodo les duró lo que le suele durar a todos los equipos que se enfrentan a los 'Mozos de Arousa': hasta la 'Complicidad Ganadora'. A partir de esta prueba en la que los gallegos arrasan sin excepciones la cancha es totalmente suya y está en sus manos sumar todo el dinero posible al bote millonario que ya supera el 1.600.000 euros.

Final silencioso

Los Mozos de Arousa llegaron a la prueba final con 17.250 euros en juego que fueron haciéndose cada vez más pequeños a medida que avanzaba el programa. Los 15.000 euros con los que llegaron a la última palabra, que empezaba por SE, acababa en A y se relacionaba con 'vía', les dejaba fuera de juego y obligaba a comprar el eslabón misterioso.

Los Mozos le dieron otra vuelta de tuerca cuando el eslabón misterioso destapó la palabra 'antipática', aunque lo que más sorprendió fue el silencio absoluto de Raúl, que no participó en el diálogo. "Raúl, de las pocas veces que no dices nada", dijo Ion. De todas maneras, sus compañeros supieron encontrar la respuesta correcta, "seca".