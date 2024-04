Ion Aramendi, roto tras abandonar Reacción en cadena: "He llorado"

Ion Aramendi se ha convertido por méritos propios en uno los rostros más queridos y de éxito de Telecinco. Su programa Reacción en cadena se ha ganado un hueco privilegiado en las tardes de Telecinco gracias a los Mozos de Arousa y tras su aplaudida etapa en Supervivientes, ahora coge las riendas del nuevo talent de Mediaset.

Esta noche los concursantes de la nueva edición de 'Factor X' comenzarán un nuevo reto en sus carreras musicales para ser juzgados y guiados por grandes artistas como Lali, Vanesa Martín, Willy Bárcenas y Abraham Mateo, quienes trataran de sacar la mejor versión posible de los participantes.

Ahora, Ion Arramendi deja Reacción en cadena aun lado (aunque seguriá al frente del programa), para presentar el nuevo talent. El donostiarra, después de conducir los debates de 'GH VIP' y presentar 'Reacción en cadena' ahora tendrá la oportunidad de ponerse al frente de uno de los talent shows más reconocidos en el mundo. Lo que no todo el mundo conoce es su pasión por la música. Detrás de las cámaras Ion es integrante de una banda de rock llamada ‘Pitch & Cols’ que ha actuado en varias salas de España.

"Yo solo soy un cantamañanas que va con sus colegas e intentamos hacerlo bien y hacer una cosa divertida. Hacemos versiones de otros, tratamos de no fallar demasiado. No me atrevo a pedirles consejo al jurado", explica Ion Arramendi justo antes de que comience 'Factor X'. El presentador de 'Reacción encadena' ha asegurado que el programa le ha despertado emociones: "Ha habido varias actuaciones que me han conmovido, alguna historia que me ha tocado mucho el corazón". He llorado en alguna que otra actuación", confesaba.

"Venía con la idea con encontrarme un buen nivel, pero ha sido todavía mejor. Hay un gran talento en España y también la gente de fuera, porque hay gente de fuera. La calidad del jurado también me ha sorprendido. Les conocía como artistas pero no personalmente, lo hacen muy bien y con muchísimo criterio", explica el presentador de 'Reacción en cadena'.

La alegría de Willy Bárcenas

Willy Bárcenas está "encantado" con su participación en 'Factor X', así lo ha afirmado, ya que no solamente ha tenido la oportunidad de impartir sus conocimientos en la música a futuros artistas sino que también es la primera vez que tiene una participación estelar en la pantalla chica. A raíz de su debut, el vocalista de 'Taburete' ha contado cómo se ha sentido bajo el foco de las cámaras y junto a sus compañeros en esta experiencia como jurado e incluso ha bromeado que pronto tendrá su propio programa