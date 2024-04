Adiós a Ion Aramendi en Telecinco: sale a la luz el programa que le cerró las puertas al presentador

Telecinco no ha sido siempre un camino de rosas hacia plató para Ion Aramendi. El polifacético presentador televisivo tuvo que sacarse las castañas del fuego antes de dar el salto a la televisión y, por supuesto, encontrar por su cuenta el camino de baldosas amarillas hasta consolidarse como uno de los conductores más importantes de Mediaste en la actualidad.

Durante su paso por 'Sálvame' o por 'Hable con ellas en Telecinco', el presentador probó suerte con su faceta artística. Por si no lo sabías, Ion Aramendi es un amante de la música e incluso cuenta con su propia banda de rock llamada ‘Pitch & Cols’ con la que incluso ha llegado a tocar en varias salas de España.

A pesar de que finalmente el éxito le llegó de la mano del mundo de la comunicación, Ion Aramendi ofreció varias actuaciones para ni más ni menos que 'Factor X', el concurso de talento musical de Mediaset del que han salido estrellas como 'One Direction'. Allí interpretó temas como ‘Miami’, ‘Mike Is In The City’ o ‘I Want You To Be', de cosecha propia, pero también optó por reversionar canciones como ‘Sweet Caroline’.

Con estas actuaciones no solo pasó por los escenarios del concurso musical, sino que también tuvo su espacio en 'Hable con Ellas', programa presentado por uno de sus predecesores en la cadena, Jorge Javier Vázquez.

Nuevo estreno

La página web de Telecinco ha rememorado este momento con motivo del estreno de una nueva edición del programa, que además será presentado por el mismo 'Factor X'. El conductor televisivo da el salto de los talent shows de un perfil bastante distinto a lo que se enfrentará ahora.

Junto a él un elenco reconocido en el mundo de la música actuará como jurado: Lali, Willy Bárcenas, Vanesa Martín y Abraham Mateo.