Empeora el estado de salud de Anabel Pantoja durante su embarazo: "La fatiga en mi garganta"

Anabel Pantoja está pletórica de la felicida desde que anunció su embarazo. Una exclusiva en la revista 'Lecturas' dejaba saber al mundo que estaba esperando un bebé desde hacía cuatro meses y un pequeño desliz de su madre confirmó que se trataba de un niño.

Sin embargo, a todo embarazo le llegan sus complicaciones. A pesar de que hace tan solo unos días este embarazo era un secreto para sus seguidores, desde entonces "la sobrinísima" comparte con ellos cómo se siente. Estas últimas horas parece que la cosa se ha complicado: "Creo que ha sido hasta ahora una de las peores noches que he pasado. Llevo literalmente despierta toda la noche, me he levantado al baño siete veces y la fatiga en mi garganta ha sido lo más desagradable del mundo". Y es que un embarazo de cuatro meses, además de ser muy bonito, también tiene su cara molesta y negativa.

Malos comentarios

En las últimas horas Anabel también ha querido compartir otro de los peores aspectos que ha conocido después de hacer pública la noticia. Y es que no todos los comentarios son positivos: "Hace una semana di la noticia más importante de mi vida. Tenía mucha ilusión a la vez que miedo. La mayoría se volcó y sus muestras de cariño hacia mi me llenaron el alma. Pero hubo otras personas que sin conocerme, soltaron frases tan bonitas en medio de un programa de TV como: ¿Creéis que Anabel Pantoja está preparada para ser madre? ¿Pensáis que durará con su pareja hasta el primer cumpleaños de su hijo? ¿Qué va a rentabilizar y explotar su embarazo y su hijo?"

Y es que Anabel no es la primera que recibe toda clase de comentarios negativos y de protagonizar muchas portadas y programas del corazón.