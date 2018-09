Seis alimentos que te ayudarán a dormir bien (y a adelgazar)

El dormir mal afecta claramente a nuestra rutina diaria. Estamos de peor humor, tenemos menos fuerzas y el cansancio nos acompaña a donde quiera que vayamos. Si, además, hemos establecido un plan saludable para librarnos de esos kilos de más, la falta de sueño puede ser un lastre en el día a día, dado que dificulta la pérdida de grasa. Tal y como explica la página Mundoenforma, el descanso es fundamental no solo por lo anteriormente mencionado sino también para nuestra salud (en este artículo te mostrábamos cuál era la clave para perder pedo mientras dormimos).



Tal y como explican desde "Mundoenforma", la falta de sueño conlleva "un incremento del apetito, aumenta los antojos (lo que está ligado con un mayor consumo de calorías) y provoca mayor gasto calórico". Todos los expertos en nutrición recomiendan que el cuerpo debe descansar una media de 7 u 8 horas diarias. El realizar ejercicio ayuda a que lleguemos más cansados por la noche, lo que facilite el que podamos descansar mejor (si estás iniciando una rutina física, aquí te hablábamos una tabla de ejercicios para perder peso en 28 minutos y sin salir de casa). Pero algunos alimentos también son beneficiosos para poder dormir mejor debido a que son "altos en magnesio, triptófano o serotonina (vitamina D y O-3 la aumentan)". Todos ellos aumentan la producción de melatonina, que es el principal regulador del sueño, tal como explican en Mundoenforma.



Si tienes problemas para conciliar el sueño, aquí te dejamos seis alimentos que te ayudarán a dormir bien y a establecer una dieta saludable.



El salmón

El Pavo

Arroz

Almendras

Plátano

Kiwi

El salmón es un pescado azul catalogado como uno de los más nutritivo y saludable dado que es rico en proteínas y ácidos grasos fundamentales para nuestra salud. Este pescado contiene vitamina D y Omega-3, que ayuda a mantener el equilibrio de ácidos grasos en el organismo.Es un alimento bajo en calorías y grasas recomendable para añadir a cualquier dieta de adelgazamiento. Además, contiene triptófano, un aminoácido esencial en la nutrición humana que genera Vitamina B3 y serotonina, responsables para producir melatonina, una proteína encargada de la función del sueño.El arroz es otro alimento apto para perder peso y además genera melatonina, que como contábamos en el punto anterior es fundamental para poder dormir bien.Las almendras no son solo (el único producto que debes quitar sí o sí de tu dieta, como te contábamos en esta información) , sino que además aporta magnesio y triptófano.Quizás una de las frutas que más gustan a todos y la más cómoda para tomar para aquellos que quieren empezar a perder peso, pero no toman otro tipo de frutos. EL plátano contiene magnesio, serotonina y melatonina. La serotonina mantiene el equilibrio de nuestro estado de ánimo y la melatoninaEl kiwi ayuda a la digestión, mejora la circulación de la sangre y retiene líquidos, por lo que es un alimento fundamental si se quiere adelgazar. Igual que el plátano, contiene serotonina, que nos ayudará a dormir mejor.Empieza a cuidarte de una forma saludable. Una alimentación sana no solo ayudar a perder esos kilos de más, sino que también es un gran beneficio para la salud. Si no sabes como comenzar en este artículo te mostramos nueve alimentos imprescindibles bajos en calorías para poder adelgazar. Recuerda que no es una tarea fácil y que la constancia y la paciencia son fundamentales.