¿Hummus o guacamole? Ambos alimentos están muy de moda. Son opciones saludables y con muchas vitaminas y nutrientes. Pero, ¿cuál es mejor?, ¿engordan por igual? A continuación, resolvemos estas dudas según un estudio de la Organización de Consumidores (OCU) sobre ambos productos y sus propiedades.

¿El guacamole engorda más que el hummus?

Esto es lo que en principio podríamos pensar, ya que el guacamole se elabora con aguacate, que es una fruta grasa, mientras que el garbanzo es pobre en grasa. Sin embargo, en el análisis nutricional de 79 productos que hemos realizado, observamos que los guacamoles aportan menos calorías: de media, 154 kcal/100 g frente a las 267 kcal/100 g de los hummus. Las cremas vegetales untables que no son ni guacamoles ni hummus aportan 157 kcal/100 g de producto.

¿Cuál se considera más saludable?

En general, tanto el hummus como el guacamole se consideran buenos como aperitivo, ya que tienen una valoración nutricional Nutriscore entre A y C. No obstante, el guacamole es, en general, el untable más saludable tanto por su aporte en fibra como por su composición (casi exclusivamente de fruta). Destaca por su mejor perfil graso, pues tiene el contenido medio en grasas saturadas más bajo, y el contenido en sal también más bajo. Ahora bien, hay que tener cuidado de no abusar de los nachos en el momento de disfrutar de la salsa.

Los untables vegetales, excepto aquellos que se elaboran a partir de legumbres, no suponen un gran beneficio nutricional.

¿Es lo mismo guacamole que salsa de guacamole?

En absoluto. Las salsas guacamoles, a pesar de lo que indican en el envase, están muy lejos de ser guacamole, ya que el porcentaje de esta fruta está en el mejor de los casos en un 14%, mientras que en los guacamoles ronda el 90%.