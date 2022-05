Mantener la privacidad en WhatsApp es cada vez más difícil, especialmente desde que en 2014 llegó a nuestras vidas el doble 'check' azul. Sin embargo hay trucos de WhatsApp que seguro no conocías con los que podrás evitar el acceso a tus conversaciones, a tu última hora de conexión u ocultar tu fotografía de perfil.

Descubre continuación estos trucos de WhatsApp que seguro no conocías:

-Evita que sepan si leíste los mensajes

En noviembre de 2014 WhatsApp introducía el doble 'check' azul a su servicio, de tal manera que la persona que te enviaba un mensaje sabía no solo que lo habías recibido si no también que lo habías leído.

Si no te interesa que tus contactos conozcan si has leído su mensaje anota el siguiente truco:

Dirígete a Ajustes de la aplicación y abre Notificaciones, selecciona Notificaciones Emergentes y haz clic en Mostrar Siempre Elemento Emergente.

Cuando un mensaje de Whatsapp te llegue y lo leas, éste desaparecerá. Si en ese tiempo no tocas la pantalla la app entiende que aún no se ha leído, por lo que no marcará el doble check azul.

-Evita que sepan cuándo conectas

WhatsApp marca la última vez que te conectaste a la aplicación, lo que supone que los curiosos puedan conocer si estás hablando con otras personas, a qué hora te acostaste o si leíste un mensaje después de que ellos te lo enviarán. Para conseguir desactivarlo no tienes más que entrar en Menú, Ajustes, Información de la cuenta, Privacidad, Hora de última vez. Selecciona nadie. Eso sí, recuerda que tú tampoco podrás comprobar la hora de las desconexiones de tus contactos, a no ser que momentáneamente vuelvas a activarlo y después desactivarlo.

-Bloquea tu WhatsApp

Seguro que a estas alturas tienes una contraseña o un patrón para acceder a tu móvil. Pero muchas veces, los amigos, los hijos o la pareja la conoce. Si quieres garantizarte que ninguno de ellos acceda sin tu consentimiento a tus conversaciones de WhatsApp, lo mejor es que instales una clave a través de aplicaciones como WhatsApp Lock.

-Recupera tus conversaciones borradas

Muchas veces hacemos limpieza de WhatsApp y borramos los mensajes por error. Recuperarlos de una forma sencilla es también muy fácil. Desinstala y vuelve a instalar WhatsApp lo antes posible, de tal manera que con esta acción te aparecerá la opción de recuperar una copia de seguridad de los chats. Sólo tienes dar a ´sí´ para recuperarlo.

-Evitar que las fotos y los vídeos se descarguen solos

Este truco es muy recomendable para ahorrar datos y batería. Abre WhatsApp y ve al Menú, que está en la esquina superior derecha de la App. Dale a Ajustes de chat, que se encuentra en la esquina superior derecha. Desactiva la descarga automática y las casillas Imagen, Audio y Vídeo.

-Oculta que desconocidos puedan ver tu foto

Es bastante frecuente que teléfonos desconocidos intenten agregarte a WhatsApp. Si por la razón que sea, quieres evitar que éstos puedan acceder a tu foto de perfil entra en Ajustes , Cuenta, Privacidad. Una vez allí, configura quien quieres que vea tu perfil y estado. Tienes tres opciones, todo el mundo, sólo tus contactos, o nadie.

-Envía archivos en otros formatos

WhatsApp sólo permite enviar fotos, audio y video pero hay ciertas aplicaciones extras con las que conseguirás adjuntar otros formatos como documentos de Word o PDFs. Algunas de las mejores son Cloud Send o MP3 Music Downloader.