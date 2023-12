Los embarazos no deseados durante la adolescencia pueden ser considerados un problema de salud pública importante en la actualidad. A pesar de mostrar una tendencia a la baja, son una prioridad que debe abordarse ya que estos embarazos representan el 48% de los embarazos globales y, si bien es más frecuente en países en desarrollo, no es exclusivo de estos países. Según datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un 7,83% de los embarazos de nuestro país se producen en mujeres de esa franja de edad. Además, en Asturias el número de embarazos no deseados es superior al de la media española. "En nuestra opinión, existen varios puntos a favor de la integración de las apps como herramientas que contribuyan a la prevención de los embarazos no deseados. Por un lado, la literatura científica recoge la efectividad de su uso. En España, prácticamente el 100% de los adolescentes son usuarios habituales de teléfonos móviles. Por otro lado, la actitud de la población adolescente hacia su integración es, por lo general, muy positiva y destacan el empoderamiento que les reportan considerándolas buenas herramientas para aumentar los conocimientos sobre salud sexual y reproductiva. Finalmente, hay que destacar que existen apps sobre salud sexual específicamente diseñadas para adolescentes. Ahora bien, asumiendo que no existe el riesgo cero ligado al uso de esta tecnología, la pregunta que nos formulamos fue ¿estas apps realmente pueden ser recomendadas a la población adolescente?"