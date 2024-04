Cuanto más se esfuerza Juan de la Cruz Antolín (Gijón, 1951) por no hablar, más habla. Es un buen amigo, una persona cercana y transparente que recibe muchos saludos por la calles de Vegadeo. No hay en A Veiga quien no conozca a "Antolín", como le llaman sus vecinos. No es para menos. Fue alcalde del municipio durante ocho "largos" años (2003-2011), "emparentó" con una conocida familia de farmacéuticos de Vegadeo (cosas de la vida, él también lo es) y acaba de ser nombrado XXVI "Vegadense del Año" por la Asociación "Amigos de Vegadeo y su concejo".