El año pasado se quedó a un paso, pero, este 2024, por méritos propios, logró su ansiada selección para participar en el mundial de surf. La tapiega Kenia López, que lleva más de media vida sobre una tabla, representará a España en el World Junior Surfing Championship. Junto al gijonés Alfonso Suárez, son los dos asturianos que han logrado un billete para la cita del próximo mayo en El Salvador. Tiene claro que va a disfrutar al máximo de la experiencia, pero, también viaja al otro lado del charco con muchas ganas de subirse al podio: «Primero voy a pasarlo bien y, después, a intentar ganar».

Kenia cumplirá 17 años el próximo 29 de junio, pero se subió a una tabla por primera vez con 5 años. Cuando tenía 4 y, a la vista de su próximo cumpleaños, pidió la tabla como regalo y, desde entonces, no ha parado. Ni de surfear, ni de colgarse medallas. La temporada pasada hizo doblete y se llevó el Campeonato de Asturias Sub 16 y el absoluto femenino. Esta temporada ha cambiado a la categoría Sub 18 y acaba de convertirse en campeona de Asturias en una prueba celebrada este sábado en Gijón. Este triunfo, además, le da el pase al campeonato de España.