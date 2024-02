El Barcelona sale del túnel, pero sigue atormentado por los fantasmas del pasado. El club ha decidido recurrir la segunda tarjeta que vio Vitor Roque en el duelo contra el Alavés, que acabó con victoria holgada de los azulgranas (4-1). El entrenador del Barça, Xavi Hernández, ahondó en la idea de que la actuación arbitral no está siendo justa para los suyos. "Hoy ha sido un gran partido del equipo, estoy muy contento, yo sólo pido que nos dejen competir, sólo pido esto, ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra, pero que nos dejen competir, porque hoy es otro error flagrante, sin más, y desde el primer partido, si lo dije en Getafe, yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira, no tengo ninguna duda, esa es la realidad, esa es la verdad, lo que siento yo, pero ya no voy a hablar nunca más, nunca más de los árbitros". El culé no se contuvo en sus declaraciones y aprovechó también para elogiar a los jugadores. "Ha sido un gran partido, el equipo se ha fajado, ha estado espectacular, creo que, con notas muy positivas hoy: ha marcado otra vez Lewandowski, Vitor, los jóvenes, hemos estado muy bien con balón, sin balón, y hablamos de fútbol, pero la realidad ya lo estáis viendo, no hace falta que lo digo yo otra vez, porque si no luego me matáis, sí me matáis, pero qué tengo que decir, ¿una mentira?, otro error otra vez", explicó.