En España, cuando un trabajador resulta afectado por una enfermedad o accidente, sea a raíz de su activad laboral o no, la Seguridad Social le protege económicamente con una prestación contributiva cuando sus capacidades para desempeñar un trabajo sea reducida. Esta pensión no permite trabajar en el mismo puesto, por lo que se preguntan cuál es la lista de enfermedades que les permite cobrar una pensión de incapacidad permanente en 2024. No hay una lista definitiva, pero sí hay bastante recurrentes que de la baja laboral derivan en ella.