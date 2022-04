Kiko Rivera ha celebrado en Sevilla su décimo aniversario como artista, lo ha hecho con un concierto por todo lo alto, al que no ha asistido su madre, Isabel Pantoja. No están siendo los mejores años para el DJ. Los problemas con su familia han sido constantes, a lo que hay que sumar el fallecimiento de su abuela a la que estaba muy unido. Esa pena podría ser aliviada por su madre o por su hermana, pero con ellas no mantiene contacto