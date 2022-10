Las declaraciones de Kiko Rivera en la revista Lecturas asegurando que no perdona a Isa Pantoja por no defenderle en su peor momento cuando le tacharon de maltratador por contar que le había dado una bofetada a su hermana, y que no piensa devolverle los 5000 euros que Isa le prestó, ya han tenido respuesta por parte de la hija pequeña de Isabel Pantoja.